Караганда. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в марте планируют начать строительство завода по переработке автохлама, сообщается на сайте акимата Карагандинской области.

Завод по переработке автохлама будет построен на территории СЭЗ "Сарыарка", передает Kazakhstan Today.

На заседании Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата региона подписали два меморандума о реализации инвестиционных проектов. "Их общая стоимость составляет около 9 млрд тенге. Оба проекта реализуются на территории СЭЗ "Сарыарка". Первый проект - строительство завода по производству труб среднего размера ТОО "Сталь Трейд". Второй - строительство завода по производству стали, алюминия и сплавов цветных металлов из отходов ломов, вышедших из эксплуатации транспортных средств ТОО "Recycling Company", - сообщил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

К строительству завода по переработке автохлама компания надеется приступить в марте. "Приступим, как только получим землю. Мы сейчас в этом направлении работаем с акиматом. Осталась одна комиссия. Мы надеемся, что в ближайшее время начнем строительство. Думаем, буквально в начале марта", - сказал генеральный директор ТОО "Recycling Company" Александр Рябинин.

Подробностями проекта поделился и.о. председателя правления управляющей компании СЭЗ "Сарыарка" Шынгыс Сыдыков.

"Как вы знаете, принята государственная программа по утилизации старых автомобилей. На данный момент в 16 областях республики собираются отходы вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС). В брикетированном виде они будут доставляться в Карагандинскую область. На территории СЭЗ "Сарыарка" будет производиться утилизация этих отходов, ломов, из которых будут производить сталь, алюминий и разные цветные металлы", - прокомментировал он.

Стоимость проекта - 3,4 млрд тенге. На предприятии будет создано 70 рабочих мест.

"Компания полностью казахстанская. Пока мы подписали меморандум о взаимодействии. Предприятие еще не является участником СЭЗ. Сейчас ведутся переговоры. Планируется реализовать этот проект до конца года", - добавил Шынгыс Сыдыков.

Стоимость другого проекта - 5,5 млрд тенге. В нем участвуют павлодарские предприниматели совместно с китайскими партнерами. Запустить новый завод по производству труб планируется в 2017 году.

Напомним, в Казахстане в ноябре 2016 года стартовала пилотная программа утилизации старых автомобилей. Первый в стране завод по переработке автохлама решили построить в Карагандинской области.

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