В Карагандинской области 35 проектов претендуют на участие в Программе льготного кредитования приоритетных отраслей

Караганда. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области 35 компаний намерены принять участие в Программе льготного кредитования приоритетных отраслей, передает Kazakhstan Today.

Общая стоимость этих проектов составляет 13,6 млрд тенге. Два проекта - на 2,1 млрд тенге - уже одобрены банками и фондом "Даму". Это строительство оптово-распределительного центра в Караганде и гостиницы в Балхаше. Еще 11 проектов сейчас находятся на рассмотрении в банках. Оставшиеся 22 проекта - на стадии сбора документов, сообщили в управлении внутренней политики региона.

В Палате предпринимателей Карагандинской области действует Региональный проектный офис. В него вошли руководители областных Управлений предпринимательства, индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, фонда "Даму" и Палаты предпринимателей.

Проектный офис оказывает полное сопровождение и необходимую помощь участникам программы льготного кредитования. Среди них малые, средние и крупные предприятия. На льготные кредиты могут претендовать производители товаров, включенных в перечень приоритетных. В нем - 365 наименований, в том числе сельскохозяйственная и пищевая продукция, непродовольственные промышленные товары, а также услуги.

В число услуг, требующих поддержки, включены создание оптово-распределительных центров по хранению и реализации пищевой продукции и туризм. В Карагандинской области льготное кредитование предусмотрено только для курортной зоны Балхаш. Этот регион определен в качестве основной точки роста и включен в ТОП-10 республиканской Карты туристификации.

Программа льготного кредитования приоритетных отраслей создана для поддержки производства товаров народного потребления "экономики простых вещей", сырья и продуктов первичной обработки.

Объем финансирования на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого сектора составляет 600 млрд тенге. Из них 400 млрд направлены на обрабатывающую промышленность и услуги. По 100 млрд тенге - на проекты по переработке и производству продукции агропромышленного комплекса.

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