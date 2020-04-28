В Карагандинской области будет создано свыше 16 тысяч рабочих мест

Караганда. 27 апреля. Kazakhstan Today - В рамках антикризисных мер безработным жителям Карагандинской области помогут найти работу. В антикризисную программу вошло более 600 проектов с созданием свыше 16 тысяч рабочих мест, передает Kazakhstan Today.

В регионе будут строить новые объекты и ремонтировать имеющиеся, благоустраивать населённые пункты, улучшать качество коммунальной сферы. Одним словом, рабочих рук понадобится много. Центры занятости уже начали набор желающих, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Реализацию Дорожной карты занятости обсудили на аппаратном совещании в режиме селектора.

В рамках антикризисных мер согласован с отраслевыми министерствами перечень проектов для включения в Дорожную карту по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству населённых пунктов. В неё вошли 625 проектов на сумму 63,7 млрд тенге с созданием 16 106 рабочих мест. Половина от этого количества будет трудоустроена через центры занятости", - доложила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

По её словам, по Дорожной карте запланировано строительство 33 объектов. Это школы, детские сады, спорткомплексы, сети водо- и теплоснабжения и другие.

Кроме того, будут отремонтированы 458 объектов социальной сферы, ЖКХ и инженерно-транспортной инфраструктуры. И ещё 134 проекта касаются благоустройства городов и посёлков.

В целом Дорожной картой занятости в области охватят 140 населённых пунктов, отметила Асем Джунуспекова. К примеру, в Сатпаеве построят Дворец школьников и детский сад, новую школу - в Жезказгане, в Нуринском и Жанааркинском районах появятся новые бассейны. Водопроводы будут строить в Сарани и пяти сельских районах. В Караганде запланировано строительство двух подстанций скорой помощи, теплосети к микрорайону "Панель-центр", две новые автодороги.

Рабочие, прибывшие из других регионов для работы на инфраструктурных проектах, получат подъёмные в размере 85 тыс. тенге (2 МЗП).

Центры занятости формируют списки из числа безработных.

По сведениям профильного управления, больше 4000 человек уже изъявили желание трудоустроиться на инфраструктурные проекты. Специальности разные: бетонщики, каменщики, укладчики плитки, электрики, сварщики, бульдозеристы, электромонтажники, токари, штукатуры-маляры и другие.

Основная задача этой программы - рабочие места. Второе - улучшение инфраструктуры, создание более комфортных условий для наших жителей. Плюс огромная поддержка местного бизнеса, так как в условиях ЧП только карагандинские компании будут реализовывать эти проекты", - подчеркнул аким области Женис Касымбек.

Глава региона поручил до конца этой недели завершить все конкурсные процедуры, чтобы быстрее приступить к работе. И широко разъяснять возможности трудоустройства. Каждому, кто ищет работу, мы должны помочь, сказал аким Карагандинской области.

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