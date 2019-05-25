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Жильё для 120 многодетных семей купит Казахмыс в Карагандинской области

24.05.2019, 16:43 8209
Караганда. 24 мая. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в ближайшее время 120 семей отпразднуют новоселье, передает Kazakhstan Today.
 
Это станет возможным благодаря подписанию трёхстороннего меморандума между Министерством труда и соцзащиты населения РК, акиматом Карагандинской области и ТОО "Казахмыс Холдинг". Документ подписали министр Бердибек Сапарбаев, аким области Ерлан Кошанов и председатель совета директоров компании Эдуард Огай.
 

Казахмыс" обеспечит жильём своих сотрудников, имеющих многодетные семьи, а также малообеспеченных работников и молодых специалистов. Компания обязуется купить для них 120 квартир. 46 семей отпразднуют новоселье в этом году. 

 

Именно здесь, в Жезказгане, почти 10 лет назад Первый Президент впервые поднял вопрос социальной ответственности бизнеса. "Казахмыс" - одна из первых в стране компаний, которая откликнулась на призыв Елбасы и главы государства к социальной ответственности. Сейчас "Казахмыс" не только покупает для своих работников квартиры, но также оказывает повсеместную поддержку многодетным и нуждающимся семьям. И таким образом поддерживает принцип социальной ответственности. Елбасы подчеркнул, что "каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня, а не в отдалённом будущем". В области проживает более 12 тысяч многодетных семей. Мы активно решаем их проблемы. В этом вопросе не остаётся в стороне и наше бизнес-сообщество. Одной из социально активных компаний является "Корпорация "Казахмыс", - отметил Ерлан Кошанов на церемонии подписания соглашения.

 
Председатель совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Эдуард Огай сообщил, что социальная помощь, которую оказывает компания, будет адресной и системной. И помощь многодетным семьям - одна из главных проблем, которую нужно решить.
 

В частности, квартиры получат жители не только Жезказгана, но и Сатпаева, Балхаша и других населённых пунктов, где работают наши предприятия. Ещё одна наша задача - помощь семьям наших сотрудников, чтобы поправить здоровье, получить образование", - сказал Эдуард Огай.

 
В свою очередь, министр Бердибек Сапарбаев отметил, что проблемы социально уязвимых слоёв населения, в особенности обеспечение жильём многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, требуют совместных действий государства и бизнеса. 
 

По поручению Первого Президента страны министерством проводится работа совместно с бизнес-сообществом и крупными предприятиями по реализации социальных проектов. Так, в 2018 году было заключено свыше 700 меморандумов на общую сумму около 90 млрд тенге. В целом за последние 10 лет бизнес-структурами в рамках социальной ответственности выделено более 300 млрд тенге на социальные проекты, спонсорство и благотворительность", - отметил министр.

 
Сразу же после подписания меморандума 10 семьям, в каждой из которых воспитываются от 4 до 8 детей, вручили ключи от квартир.
 
В этот же день Бердибек Сапарбаев и Ерлан Кошанов навестили одну из семей-новосёлов. Собственное долгожданное жильё - 4-комнатная квартира с мебелью и ремонтом - появилась у вдовы, матери 6 детей Салтанат Нурлановой. 
 

До этого мы были вынуждены снимать жильё. Денег хватало только на двухкомнатную квартиру. Я работаю вахтёром на предприятии и в одиночку воспитываю 6 детей, четверо у меня несовершеннолетние. Я очень благодарна компании "Казахмыс". Хорошо, что Елбасы дал поручение помогать многодетным семьям", - сказала Салтанат. 

 
В целом до конца года в Карагандинской области 560 многодетных семей будут обеспечены собственным жильём.
 

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