Караганда. 28 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области подписали дорожную карту по поддержке предпринимательства, передает Kazakhstan Today.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек и уполномоченный по защите прав бизнеса Казахстана Болат Палымбетов подписали дорожную карту по поддержке предпринимательской деятельности в регионе на 2020 год. Документ позволит решить системные проблемы предпринимателей, в том числе: получение земельных участков, технических условий на подключение тепла и электроэнергии, контроль тарифов на коммунальные услуги для субъектов бизнеса и другие, сообщили в пресс-службе главы региона.

В акимате пояснили, что уже в начале февраля следующего года в регионе создадут рабочую группу для мониторинга земельных участков. Ей предстоит выяснить, какая земля как освоена и используется. В группу войдут члены Региональной палаты предпринимателей, бизнесмены, представители прокуратуры области и других структур.

В это же время заработает единый реестр изъятых земельных участков, после чего их выставят на торги или аукцион.

Кроме того, с начала марта 2020 года при акимате Карагандинской области начнёт работу согласительная комиссия по обжалованию действий исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета. К этому сроку местным исполнительным органам предстоит провести анализ и внести предложения по улучшению доступа бизнеса к сельскохозяйственным субсидиям.

Женис Касымбек и Болат Палымбетов также провели очередное заседание комиссии по вопросам предпринимательства. Во время встречи местные бизнесмены озвучили самые актуальные для них вопросы. В том числе речь шла о получении земельных участков и технических условий на подключение к электричеству и теплу. Также предприниматели говорили о проверках, государственных закупках и негативной практике по рассмотрению в суде дел о признании сделок недействительными.

В акимате заверили, что все эти вопросы будут решать на постоянной основе. Уже сейчас в Караганде на 20% снизили тарифы на водоснабжение для бизнеса.

В пресс-службе отметили, что технические условия на подключение к коммунальным услугам можно получить в Центре обслуживания предпринимателей, который работает по принципу одного окна. Возможности этой системы уже использовали более 1600 бизнесменов.

Стоит отметить, что в 2018 года в области запущен новый онлайн-портал Atameken Services для обслуживания и поддержки предпринимателей, где каждый бизнесмен в режиме онлайн может получить максимум необходимых услуг. При этом сроки оказания сократились в среднем с 2 месяцев до 1-3 дней.

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