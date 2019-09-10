В Карагандинской области расширят список сел для участия в проекте "Ауыл - ел бесігі"

Караганда. 9 сентября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил доработать список сел для участия в республиканском проекте "Ауыл - ел бесігі", передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в Карагандинской области в спецпроекте "Ауыл - ел бесігі" участвуют три района: Жанааркинский, Нуринский и Улытауский. Работы ведутся в районных центрах. В следующем году добавится ещё четыре населённых пункта, сообщили в пресс-службе акима региона.

Как сообщила на аппаратном совещании в акимате исполняющая обязанности руководителя управления экономики Айжан Дурсун, в посёлках Атасу, Нура и селе Улытау ремонтируют инженерные сети, школы, дома культуры, спортивные сооружения и дороги, а также создаются новые рабочие места. В Жанааркинском районе открылись 47 вакансий, в Нуринском - 44, в Улытауском - 43.

Между тем в посёлке Атасу уже завершили средний ремонт шести дорог общей протяжённостью 8,7 километра и установили 60 опор освещения. Ремонт продолжается на пяти объектах теплоснабжения, четырёх дорогах и в двух детских садах.

В посёлке Нура установили опоры освещения на трёх улицах и отремонтировали стадион "Нура". Также здесь продолжается ремонт детской школы искусств, историко-краеведческого музея, внутрипоселковых дорог и парка "Тауелcіздік". До конца сентября в районе откроется ещё 31 вакансия.

В посёлке Улытау отремонтировали среднюю школу №1, уточнили в акимате.

В 2020 году для участия в проекте "Ауыл - ел бесігі" определены четыре населённых пункта с высоким и средним потенциалом развития, запланирована реализация 27 проектов, в том числе ремонт 9 объектов образования, трёх - спорта и ремонт 15 автодорог", - проинформировала Айжан Дурсун.

Отмечается, что в посёлке Актогай планируется реализовать 13 проектов, в посёлке Карагайлы - 2, в Осакаровке - 4 и в Аксу-Аюлы - 8 проектов.

По итогам обсуждения Ерлан Кошанов поручил акимам городов и районов сформировать дополнительный перечень проектов на 2020 год, а также составить список сёл, которым необходимо участие в программе.

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