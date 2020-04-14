В Карагандинской области снижены тарифы на комуслуги

Караганда. 13 апреля. Kazakhstan Today - Для жителей Карагандинской области снижены тарифы на услуги водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, передает Kazakhstan Today.
Департаментом проведена работа по снижению тарифов для населения с 1 апреля 2020 года до окончания чрезвычайного положения на услуги водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения по Карагандинской области на 5%", - сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области.
В общем экономия составит по региону только за 1 месяц более 160 млн тенге, в том числе по услугам:
- водоснабжения - более 15 млн тенге;
- водоотведения - более 10 млн тенге;
- теплоснабжения - более 47 млн тенге;
- электроснабжения - более 85 млн тенге.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2020 года для населения снижены тарифы субъектов естественных монополий на период действия карантина и чрезвычайного положения.
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