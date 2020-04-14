В Карагандинской области снижены тарифы на комуслуги

Караганда. 13 апреля. Kazakhstan Today - Для жителей Карагандинской области снижены тарифы на услуги водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, передает Kazakhstan Today.

Департаментом проведена работа по снижению тарифов для населения с 1 апреля 2020 года до окончания чрезвычайного положения на услуги водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения по Карагандинской области на 5%", - сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области.

В общем экономия составит по региону только за 1 месяц более 160 млн тенге, в том числе по услугам:

- водоснабжения - более 15 млн тенге;

- водоотведения - более 10 млн тенге;

- теплоснабжения - более 47 млн тенге;

- электроснабжения - более 85 млн тенге.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства