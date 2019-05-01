В Карагандинской области создали школу фриланса

Караганда. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области обучают самозанятости, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день созданы две школы для фрилансеров - в Сарани и Абайском районе, где на бесплатной основе обучаются различному мастерству, такому как швейное дело, кулинария и войлоковаляние, порядка 40 человек", - сообщили в пресс-службе акима региона.

В частности, в Абайском районе работает школа фрилансера "Іскер Ана". Там многодетные мамы - мастерицы собираются вместе, обретая необходимые навыки войлоковаляния и кулинарного мастерства.

Ожидается, что после обучения женщины смогут повысить уровень доходов за счет самозанятости, ремесленной деятельности и реализации своих изделий на районных ярмарках и в торговых сетях города.

В свою очередь, в Сарани дан старт проекту "Школа фрилансера", основной целью которого является приобретение дополнительных знаний в области IT-технологий и швейного мастерства.

В процессе проводимых занятий у слушателей уже формируются бизнес-идеи по открытию собственного дела, что дает возможность пройти обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау-Бизнес" и получить безвозмездный грант в размере 505 тыс. тенге", - отметили в акимате.

Кроме того, для слушателей школы из числа многодетных и малообеспеченных семей рассмотрен вопрос о создании социальных рабочих мест на дому на предприятиях швейного производства Сарани.

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