В Карагандинской области восстанавливаются системы орошения

Караганда. 20 августа. Kazakhstan Today - Освоение и рациональное использование орошаемых земель в Карагандинской области обсудил с аграриями заместитель акима региона Серик Шайдаров в ходе рабочей поездки в Бухар-Жырауский район, передает Kazakhstan Today.

"Правительство поддержало наше предложение по осуществлению природоохранного пропуска из канала им. К. Сатпаева. В настоящее время республика финансирует пропуск воды в реку Тузды в количестве 10,5 млн кубометров в год. Теперь наша задача - полностью освоить подвешенную площадь орошения. Тем более, сейчас принимается решение об отмене возможности перевода орошаемых земель в неорошаемые", - сказал Серик Шайдаров на встрече с руководителями хозяйств, земли которых орошаются от Туздинского водохранилища.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству закреплённые орошаемые земли должны использоваться по назначению, сообщили в пресс-служба акима области.

Во время поездки Серик Шайдаров также дал поручения, касающиеся подачи воды по заранее согласованному графику.

Кроме того, заместитель акима побывал на полях крестьянского хозяйства "Тузды", ТОО "Дизель плюс". В целом состояние зерновых и картофеля хорошее. Ожидается неплохой урожай.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в Карагандинской области из-за отсутствия инфраструктуры и ирригационных систем, потери связи с источником воды используется по назначению порядка трети закреплённых за хозяйствами орошаемых земель.

В 2019 году сельхозтоваропроизводители на собственные средства восстановили системы орошения и вовлекли в оборот 1500 га орошаемой пашни.

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