В Карагандинской области запущен завод по производству автобусов и спецтехники

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Караганда. 21 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия завода QazTehna по производству автобусов, электробусов и специальной техники в городе Сарани Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Предприятие создано в партнерстве с крупнейшим мировым производителем автобусов - Yutong.

Стоимость проекта составляет порядка 23 млрд тенге, будет создано свыше 1000 новых рабочих мест. Годовая проектная мощность - 1200 автобусов и электробусов, а также 500 единиц спецтехники", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

На заводе предусмотрен запуск нескольких циклов производства: сварка, окраска, выпуск компонентов, исследовательский центр, а также трек для испытания и проверки техники.

В ведомстве рассказали, что автобусы марки Yutong эксплуатируются более чем в 30 странах на всех континентах. Техника отвечает всем мировым стандартам качества в сфере общественных перевозок. Автобусы оснащены местами и специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями, системой электронного билетирования и наблюдения.

Новый проект даст импульс развитию экономики Карагандинской области и реализации программы по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами", - отметили в пресс-службе.

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