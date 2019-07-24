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В Карагандинской области запустят производство активированного угля

22.07.2019, 08:50 12124
В Карагандинской области запустят производство активированного угля
Караганда. 22 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в ближайшее время планируется запуск производства активированного угля, передает Kazakhstan Today.
 
Активированный уголь используют для очистки канализационных вод, а также в производстве драгоценных металлов, в частности, при выщелачивании золота, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
 
Запуск производства планирует предприятие "Шубарколь комир", активированный уголь будут делать из мелочи кокса. В настоящее время уже полностью смонтировано оборудование, ведутся наладочные работы.
 
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов во время рабочей поездки на Шубарколь ознакомился с подготовкой к запуску производства. После завершения пусконаладочных работ начнётся процесс сертификации производства. По предварительным данным, 80% готовой продукции будут отправлять на внутренний рынок.
 

Цена отечественного продукта будет существенно ниже, а качество лучше", - рассказал начальник управления по коксо-химическому производству АО "Шубарколь комир" Сабыржан Иманбаев.

 
Он также отметил, что сейчас предприятие находится в стадии запуска нового производства. "Налаживаем связи с потенциальными потребителями. Также планируем строительство нового коксохимического завода производственной мощностью в 400 тысяч тонн. Он будет более современным в вопросах безопасности, автоматизации, экологии. Это осуществится в 2023 году. После его запуска мы остановим существующее предприятие на модернизацию. Мы сейчас заканчиваем проектирование, - проинформировал Сабыржан Иманбаев.
 
По информации пресс-службы, Ерлан Кошанов также обсудил с промышленниками вопросы обеспечения рабочими кадрами. В частности, он предложил администрации предприятия взять в доверительное управление один из колледжей области.
 

Готовьте выпускников по тем специальностям, которые вам нужны. Мы сейчас меняем подход к обучению рабочим профессиям. Создали атлас профессий, исключили из него все невостребованные. Приглашаем преподавателей и используем систему удалённого обучения. В колледжах должны обучать тех специалистов, которые необходимы работодателям - крупным предприятиям", - подчеркнул глава региона.

 
Администрация АО "Шубарколь комир" поддержала эту идею. По словам Сабыржана Иманбаева, уже сейчас предприятие тесно сотрудничает с вузами Карагандинской области.
 
Также Ерлан Кошанов побывал на угольном разрезе "Центральный", осмотрел производственную площадку и новую технику, поступившую на предприятие в этом году, и встретился с рабочими АО "Шубарколь комир". 
 
В ходе беседы сотрудники отметили, что в последние годы обновляется оборудование, растёт объём производства. Но есть и вопросы, которые волнуют рабочих, в первую очередь - оплата труда. 
 

Наша работа, работа местной исполнительной власти, заключается в том, чтобы ваше благосостояние и условия жизни были на достойном уровне. Мы регулярно следим и за уровнем оплаты труда на предприятиях области и особенно за безопасностью на производствах. Ваше здоровье и ваша жизнь - это самое дорогое. Поэтому каждому работнику необходимо понимать: требования к технике безопасности не могут быть излишними. Это важно для вас самих", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

 
После встречи аким области осмотрел строящееся общежитие для вахтовиков на 120 мест. Комнаты будут оборудованы бытовой техникой. Строительство уже подходит к завершению. Кроме этого, здесь строят спортивный комплекс с тренажёрами и два футбольных поля.
 
Также аким Карагандинской области побывал в посёлке Шубарколь, где осмотрел местную котельную, школу и больницу, а также встретился с жителями. В беседе сельчане затронули несколько коммунальных тем и вопросы получения адресной социальной помощи. Аким напомнил о том, что, например, многодетные мамы могут освоить навыки разных специальностей на краткосрочных курсах в районном центре, при этом смогут получать стипендию. После обучения всем обязательно помогут найти работу.
 
Вместе с тем Ерлан Кошанов подчеркнул, что помощь от государства не должна стать поводом для иждивенческих настроений.
 

У каждого человека должна быть ответственность. Если её нет, то как может брать за него ответственность государство? Если, к примеру, человек злоупотребляет алкоголем и только по этой причине не работает, то он и любую помощь пропьёт", - сказал аким.

 
Одной из тем на встрече с местными жителями стало состояние дорог. Шубаркольцы попросили отремонтировать две улицы.
 

Мы всё посчитаем и рассмотрим эту проблему. Если возможно, профинансируем ремонт из бюджета", - сказал Ерлан Кошанов.

 
При этом было отмечено, что с ремонтом дороги от райцентра Нура до посёлка Шубарколь вопрос уже решён. Аким области сообщил сельчанам, что в этом году из бюджета выделили средства, и поэтапно, в течение трёх лет, дорога будет отремонтирована.
 
Жители также попросили решить вопросы с вывозом мусора. Как выяснилось, в посёлке не хватает контейнеров и машин, которые должны вывозить бытовые отходы. Ерлан Кошанов поручил местным властям немедленно решить этот вопрос.
 

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