В Казахстан не допустили ввоз почти 20 тыс. пачек сигарет из Кыргызстана из-за несоответствия акцизных марок

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Почти 20 тысяч пачек сигарет с несоответствующими акцизными марками пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

При проведении налоговой проверки совместно с сотрудниками дорожной полиции и Пограничной службы в Карасуском сельском округе, на посту Карасу, при пересечении государственной границы Республики Казахстан выявлено, что ООО "Кыргызская торговая компания "КТК.РУС" на транспортном средстве "Даймлер Крайслер 814" перевозило табачные изделия в виде сигарет в количестве 19 350 пачек с акцизными марками Кыргызской Республики", сообщили в комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

В ведомстве подчеркнули, что акцизные марки КР на табачных изделиях идут в разрез с действующим законом РК "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий", а также с "Правилами маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками". По данному факту возбуждено и передано в Кордайский суд административное дело по части 2 статьи 283 КоАП РК (Нарушение правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками).





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