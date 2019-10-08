В Казахстан пытались незаконно ввезти сканирующую аппаратуру стоимостью 70 млн тенге

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Сканирующую аппаратуру на 70 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан через таможенный пост "Алтынколь", передает Kazakhstan Today.

В пункте пропуска "Калжат" таможенного поста "Алтынколь" работниками ситуационного центра КГД МФ РК выявлены незадекларированные товары, в числе которых три рентгенаппарата для досмотра марки "BERG 6040". Общая таможенная стоимость незадекларированных товаров составила 69,7 млн тенге, а общая сумма причитающихся к уплате таможенных платежей и налогов составила 15,2 млн тенге", - сообщили в пресс-службе комитета госдоходов Министерства финансов РК.

По данному факту в департамент экономических расследований по Алматинской области будут переданы материалы для принятия процессуального решения.

В пресс-службе отметили, что личный состав ситуационного центра ориентирован на выявление несоответствующих товаросопроводительным документам товаров, находящихся под таможенным контролем путем анализа снимков ИДК и проведения углубленной аналитической работы.

Активизирована работа операторов и аналитиков центра на выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела. Проведен анализ таможенного декларирования товаров, перемещаемых из стран рисковой группы, в отношении которых в рамках дистанционного мониторинга снимков ИДК выявляются подозрения на нарушение таможенного законодательства. В перспективе центр будет наращивать свой потенциал как ситуационно-аналитический центр с режимом работы по принципу "24/7" в отношении объектов и субъектов, подконтрольных органам госдоходов, с применением комплексно налоговых и таможенных рисков, а также их дальнейшим анализом и контролем", - уточили в комитете.

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