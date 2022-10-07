В Казахстане 720 человек владеет недвижимостью стоимостью свыше 100 миллионов тенге - КГД

АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - В Казахстане количество владельцев недвижимого имущества стоимостью свыше 100 млн тенге составило 720 человек, сообщает Комитет государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках налоговой реформы будет рассмотрена возможность введения так называемого налога на роскошь, взимаемого при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств", - сообщает пресс-служба КГД.
Налоговики информируют, что по налогам на имущество и транспорт установлена прогрессивная шкала ставок.
За 2021 год сумма налога на имущество 3,8 млн физлиц составила 15,3 млрд тенге. В соответствии с оценочной стоимостью, предоставленной НАО "Правительство для граждан", основное количество налогоплательщиков - 3 млн человек, или 78,4%, являются владельцами имущества стоимостью до 4 млн тенге", - уточнили в ведомстве.
Вместе с тем имеются объекты налогообложения с высокой оценочной стоимостью. Количество владельцев недвижимого имущества стоимостью свыше 100 млн тенге, по данным комитета, составило 720 человек. Им в целом начислено 610 млн тенге налога на имущество.
Отмечается, что основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице - 649 человек, или 90,1%.
При этом необходимо учесть, что в основном оценочная и рыночная стоимости недвижимости отличаются.
Напомним, налог на роскошь в Казахстане планируют ввести с 2024 года.