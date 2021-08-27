В Казахстане 9 операторов лишатся своего статуса - АЗРК

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан приняло решение лишить статусов 9 опреаторов. Об этом сообщил глава агентства Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По 11 предприятиям АЗРК приняло кардинальные меры, заявил председатель агентства.

По двум оптимизируем виды деятельности, по девяти лишаем статуса операторов: пять из них приватизировать, четыре - оставить подведомственными предприятиями госорганов без статуса операторов и, соответственно, без каких-либо привилегий", - уточнил спикер.

Жумангарин подчеркнул, что все эти предложения поддержаны администрацией президента.

Он также отметил, что до 2025 года агентство планирует лишить статуса 20-25 операторов.

Это даст порядка 47 млрд тенге доступа МСБ к товарам, работам, услугам", - добавил председатель АЗРК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства