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В Казахстане 9 операторов лишатся своего статуса - АЗРК

26.08.2021 24004
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан приняло решение лишить статусов 9 опреаторов. Об этом сообщил глава агентства Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По 11 предприятиям АЗРК приняло кардинальные меры, заявил председатель агентства.
 

По двум оптимизируем виды деятельности, по девяти лишаем статуса операторов: пять из них приватизировать, четыре - оставить подведомственными предприятиями госорганов без статуса операторов и, соответственно, без каких-либо привилегий", - уточнил спикер.

 
Жумангарин подчеркнул, что все эти предложения поддержаны администрацией президента.
 
Он также отметил, что до 2025 года агентство планирует лишить статуса 20-25 операторов.
 

Это даст порядка 47 млрд тенге доступа МСБ к товарам, работам, услугам", - добавил председатель АЗРК.

 

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