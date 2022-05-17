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В Казахстане более 571 тысячи человек получили АСП с начала года

16.05.2022, 09:57 10576
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По состоянию на 1 мая 2022 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 571,1 тысячи человек из 111,4 тысячи семей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в текущем году на эти цели из бюджета выделено 84,7 млрд тенге.
 
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
 
Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).
 
На 1 мая 2022 года 144,6 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.
 
Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе гражданам, получавшим АСП в IV квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на I квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал электронного правительства.
 
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства (egov.kz).
 

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Контейнерный хаб будет создан на базе морского порта Актау

16.05.2022, 16:38 4976
АКТАУ. 16 МАЯ - Для развития грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на базе специальной экономической зоны "Морпорт Актау" планируется создать контейнерный хаб, проинформировали в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что в качестве инвестора предполагается привлечение мировых контейнерных операторов, таких как PSA Group, Maersk, MSC.
 
В настоящее время на территории СЭЗ реализовано 18 проектов, в стадии реализации находятся 25 проектов. В целом работа экономической зоны нацелена на развитие нефтедобывающей и нефтехимической промышленности, строительной отрасли, портов и туристической отрасли.
 
С момента образования специальной экономической зоны создано 1720 постоянных рабочих мест. Кроме того, за 19 лет работы в проекты на территории СЭЗ инвесторами было вложено 260,7 млрд тенге, в том числе иностранных инвестиций 168 млрд тенге.
 
Как отметили в ведомстве, на территории СЭЗ "Морпорт Актау" имеются все условия для реализации проектов, подведена вся необходимая инфраструктура, предоставляются налоговые и таможенные преференции, осуществляется сопровождение проектов и их мониторинг.
 
Также в данной экономической зоне функционирует ряд важных стратегических проектов. В числе которых завод по выпуску стальных труб АО "Arcellor Mittal Tubular Products Aktau", завод по нарезке труб с газогерметичным соединением класса премиум - ТОО "Kazakhstan Pipe Threaders", проект по расширению Актауского международного морского торгового порта в северном направлении - ТОО "Актауский морской северный терминал". Для развития туристического направления введен в эксплуатацию многофункциональный гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau.
 

В Казахстане начат прием заявок на льготное автокредитование

16.05.2022, 14:58 6396
В Казахстане начат прием заявок на льготное автокредитование
Фото: Кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - "Банк ЦентрКредит" сегодня с 14.00 начал прием заявок по льготному автокредитованию, сообщила на пресс-конференции, приуроченной к запуску программы, представитель Bank CenterCredit и Forte bank Гульжихан Хамитова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе пресс-конференции спикеры ответили на вопросы журналистов о том, как стать участником программы и как она будет работать в будущем. Кроме того, представители СМИ поинтересовались у ответственных лиц о том, когда начнется прием заявок на льготное кредитование.
 

Претендентам необходимо посетить автосалон и выбрать желаемый автомобиль, который доступен по льготному автокредитованию - 2022. Если на торговой площадке автомобиль в нужной комплектации имеется в наличии, участник может истребовать у продавца счет на оплату и подать заявку в банк второго уровня. Если авто нет в наличии, претендента записывают в электронную очередь. Когда автомобиль прибывает в автосалон, человеку дают счет на оплату, с которым он должен обратиться в БВУ", - сообщила представитель Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Анар Макашева. 

 
Гульжихан Хамитова в свою очередь сообщила, что "Банк ЦентрКредит" запланировал начать прием заявок от населения сегодня в 14.00 по времени Нур-Султана.
 
По информации представителей Фонда развития промышленности, средства для финансирования льготных займов поступят в банки, участвующие в программе, во второй половине дня.
 
Оператором программы является АО "Фонд развития промышленности". Общая сумма финансирования - 100 млрд тенге.
 
Для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
 
  • ставка вознаграждения 4%;
  • сумма кредитования не более 10 млн тенге;
  • срок финансирования не более 7 лет;
  • первоначальный взнос от 0%;
  • приобретение легкового автомобиля казахстанского производства;
  • стоимость транспортного средства не превышает 15 млн тенге.
 
В целях прозрачности финансирования предусмотрено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заемщика.
 
Также заемщик может взять кредит не более одного раза в течение двух лет.
 
Программа реализуется через банки второго уровня: "Евразийский банк", Bank CenterCredit, "Халык банк", Forte bank. 
 
Данный список не окончательный, по мере рассмотрения заявок от банков второго уровня ФРП будет добавлять партнеров - участников программы, сообщается в пресс-релизе МИИР РК. 

Ранее сообщалось, что старт программы льготного кредитования вызвал ажиотаж в автосалонах РК.

 

Старт программы льготного кредитования вызвал ажиотаж в автосалонах РК

16.05.2022, 12:41 8411
Старт программы льготного кредитования вызвал ажиотаж в автосалонах РК
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - В столице и ряде регионов Казахстана наблюдается ажиотаж в автосалонах после начала программы льготного автокредитования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С самого утра во многих автосалонах в ряде регионов наблюдается ажиотаж и большие скопления казахстанцев, желающих принять участие в программе, сообщает телеканал "Хабар24"
 
Аналогичная ситуация сложилась и в столице. Сотни людей пытаются попасть в крупные дилерские центры города.


Напомним, в Казахстане утверждены условия льготного автокредитования. 

Теперь у жителей страны есть возможность без первоначального взноса в кредит под 4 процента приобрести машину отечественного производства. Автокредит выдается на сумму не более 10 миллионов тенге сроком до 7 лет. На эти цели правительством выделено порядка 100 миллиардов тенге.


 

Четверо из пяти казахстанцев с нищенскими доходами живут в семьях из пяти и более человек

16.05.2022, 10:35 9946
Четверо из пяти казахстанцев с нищенскими доходами живут в семьях из пяти и более человек
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По итогам 2021 года 4,7 тысячи казахстанских домохозяйств имели доходы ниже стоимости продовольственной корзины - на 10,2% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В городах количество наиболее бедных домохозяйств сократилось на 16,3% за год, до 2,1 тысячи, в селах - на 4,7%, до 2,6 тысячи, информирует ranking.kz.
 

Численность населения, проживающего в этих домохозяйствах, составила 28,1 тысячи человек - на 8,1% меньше, чем годом ранее. В том числе численность горожан сократилась на 10,1% за год, до 12 тысяч человек, сельчан - на 6,5%, до 16,1 тысячи человек", - говорится в обзоре.

 
Аналитики уточняют, что среди этих 28,1 тысячи человек 23,3 тысячи человек живут в домохозяйствах, состоящих из 5 и более лиц, 3,4 тысячи человек - в домохозяйствах из 4 лиц, 1,1 тысячи человек - в домохозяйствах из 3 лиц, 308 человек - в домохозяйствах из 2 лиц. Самостоятельно не живет никто.
 
Согласно обзору в разрезе регионов больше всего домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины проживает в Алматы: 869 домохозяйств - на 1,4% меньше, чем годом ранее. Любопытно, что согласно официальным данным, несмотря на незначительное сокращение количества домохозяйств, численность проживающего в них населения выросла сразу на 47,5%, до 6,5 тысячи человек.
 
Среди антилидеров также оказалась Акмолинская область - 789 домохозяйств, плюс 13% за год. В этих домохозяйствах проживает 3,7 тысячи человек, плюс 52,6%.
 
Далее идет Мангистауская область: 726 домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины (годовой рост - в 3,1 раза), в которых проживает 3,4 тысячи человек (двукратный рост за год).
 
Ранее сообщалось, что Туркестанская и Мангистауская области лидировали по уровню бедности в 2021 году.
 

Сняты аресты со счетов ТОО "Оператор РОП"

14.05.2022, 15:16 24556
Сняты аресты со счетов ТОО "Оператор РОП"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Сняты аресты со счетов ТОО "Оператор РОП" на 198 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО "Оператор РОП" на 198 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге правительство направило на льготное автокредитование, остальные средства на другие соцпроекты", - написал на своей странице в Twitter генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане утверждены ставки и коэффициенты утилизационного платежа.
 

Токаев поручил вернуть инфляцию в целевой коридор

13.05.2022, 16:50 34591
Токаев поручил вернуть инфляцию в целевой коридор
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1%. Вместе с тем он обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2%.
 
Касым-Жомарт Токаев указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов.
 
В этом контексте президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы.

Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане ускорилась до 13,2%.
 

Президент принял годовой отчет Нацбанка Казахстана

13.05.2022, 16:37 34931
Президент принял годовой отчет Нацбанка Казахстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был рассмотрен отчет о деятельности Национального банка за 2021 год, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2021 год, мерах по сдерживанию инфляции и обеспечению финансовой стабильности, увеличении доходов бюджета, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда.
 
Кроме того, президенту было доложено о снижении долларизации депозитов до 36,0%, а также об увеличении доли рыночных инвесторов в ГЦБ до 69,2 %, объема безналичных операций населения - до 73,1 трлн тенге. Депозиты за 2021 год увеличились до 27,1 трлн тенге, в том числе в тенге - до 17,3 трлн тенге.
 
Глава государства отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1%. Вместе с тем он обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2%. Касым-Жомарт Токаев указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов.
 
В этом контексте президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы.
 
Глава государства отдельно остановился на деятельности Национального фонда, отметив, что в условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации фонд в целом выполняет отведенную ему роль. Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость эффективного использования средств Нацфонда.
 

Трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге - в 2021 году. В этом году правительство запросило еще 4,6 трлн тенге. Это очень большие средства. Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Следует постепенно сокращать трансферты", - заявил президент.

 
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было доложено о переходе к сбалансированной аллокации на фоне роста рынка акций, который за последние 3 года обеспечил доход фонда в размере 10,75 млрд долларов.
 
Глава государства поручил правительству проработать возможности реализации крупных проектов за счет рыночных механизмов, ГЧП, заемных средств, перераспределения статей республиканского бюджета. В частности, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на укреплении транзитного потенциала страны, в том числе модернизации железнодорожного участка Достык - Мойынты, а также ряда других межгосударственных коридоров.
 
На совещании также были рассмотрены вопросы повышения инвестиционной доходности Нацфонда, эффективности управления активами, обеспечения ликвидности и сохранности золотовалютных резервов.
 
В ходе совещания президент затронул вопрос дефицита платежного баланса и отметил необходимость его поэтапного сокращения.
 
Представители Нацбанка рассказали о результатах работы по развитию национальных платежных систем. В 2021 году был осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов национальной платежной системы: межбанковской системы платежных карточек и системы мгновенных платежей. Также завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге.
 
Подводя итоги совещания, глава государства одобрил годовой отчет.
 

В текущей непростой ситуации в мире крайне важно обеспечить финансовую стабильность страны. Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо сфокусироваться на повышении эффективности денежно-кредитной политики и целенаправленно наращивать потенциал финансового сектора", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 

Увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении планируют в Казахстане

13.05.2022, 15:34 33991
Увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении планируют в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Об увеличении доли местного содержания в сегменте машиностроительной продукции заявил сегодня на Форуме по развитию нефтегазового машиностроения министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Порядка 75% объемов закупа товаров, работ и услуг (ТРУ) в нефтегазовой отрасли страны приходится на трех крупных операторов - "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." и "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." Реализация данными операторами крупных казахстанских проектов создает высокий спрос на нефтегазовое оборудование, в связи с чем Министерство энергетики уделяет особое внимание вопросам увеличения доли местного содержания в ТШО, НКОК и КПО, в том числе в сегменте машиностроительной продукции", - заявил министр.

 
Он отметил, что последние два года были сложными для отечественных машиностроителей в условиях пандемии и непредсказуемости глобальной экономики. 
 

Сложившаяся ситуация в очередной раз показала необходимость увеличения темпов развития и освоения производства отечественного оборудования", - подчеркнул глава Минэнерго. 

 
По его словам, общий объем закупа товаров тремя крупными операторами в 2021 году составил порядка 310 млрд тенге. При этом доля казахстанского содержания составила всего 9%.
 

Для изменения ситуации нужна проактивная деятельность всех заинтересованных сторон, особенно операторов месторождений и, конечно же, отечественных машиностроителей и бизнес-сообщества", - подчеркнул министр. 

 
Он добавил, что Казахстан сильно зависит от импорта товаров машиностроения, что является неприемлемым, учитывая, что речь идет о миллиардах долларов ежегодно.
 

В течение 25 лет у нас в стране работают почти все крупные международные нефтегазовые компании, и за этот период не было проделано качественной работы по локализации нефтегазовых товаров", - заявил глава ведомства. 

 
Он напомнил, что для исправления сложившейся ситуации и повышения компетенции отечественного производства как раз и был создан Международный центр машиностроения. Его основная цель - локализация производства товаров для нефтегазовой отрасли РК, в частности для нужд трех операторов, за счет открытия новых производств, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей. 
 
Акчулаков также обратился к операторам с просьбой активнее взаимодействовать с центром и начать присуждать контракты местным компаниям.
 
Он поручил центру с крупными операторами (ТШО, НКОК и КПО) во взаимодействии с Минэнерго и МИИР сфокусироваться на следующих аспектах:          
 
  1. Усилить работу по международной сертификации отечественных машиностроителей по международным стандартам.
  2. Создавать производства, совместные предприятия, осваивать товары нефтегазового машиностроения для нужд нефтегазовой отрасли.
  3. Внести изменения в тендерные процедуры крупных нефтегазовых операторов в части усиления прозрачности (объявление о тендере, причины отклонения и протокол итогов присуждения).
  4. Присуждать реальные контракты.
 

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