В Казахстане через онлайн-аукцион реализуют 10 нефтегазовых участков недр

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Десять нефтегазовых участков недр в Казахстане будут реализованы через онлайн-аукцион, сообщила на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, передает Kazakhstan Today.

По словам Жахметовой, с 1 сентября текущего года лица, заинтересованные в получении права недропользования, могут подать на проведение аукциона в режиме онлайн.

В 2020 году в Казахстане посредством электронного аукциона планируется реализовать 10 нефтегазовых участков недр общим стартовым размером подписного бонуса 400 млн тенге. В настоящее время поступило более 30 заявлений на участие в аукционе. Суммарная площадь участков, предлагаемых государством для разработки и добычи углеводородов, около 29 тысяч квадратных километров", - сказала Жанат Жахметова.

Проведение электронных торгов запланировано на 23 декабря 2020 года (заявки на участие принимаются до 29 ноября). Данные участки станут первыми, право на разработку которых будет реализовано электронным способом. До настоящего времени аукционы проходили в очном режиме, и участникам необходимо было посещать аукционные залы, даже если на разработку претендовала иностранная компания. Теперь, в условиях карантина и отмены большинства международных авиарейсов, торги будут проводиться электронным способом. Это избавляет и государственные органы, и бизнес от существенных операционных издержек, отметили в пресс-службе Минэнерго.

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