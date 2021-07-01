В Казахстане до конца года заработает информационная система учета нефти

По данным Минэнерго, под цифровой мониторинг попадет более 60% производимой в стране нефти и газового конденсата.
На сегодня проект запущен в пилотном режиме. Подключены семь нефтедобывающих организаций, четыре нефтетранспортные организации и три нефтеперерабатывающих завода.
В текущем году запланировано введение в промышленную эксплуатацию информационной системы учета нефти и газового конденсата", - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев на отчетной встрече перед населением.
К информационной системе подключат компании, осуществляющие более 60% общей добычи и переработки нефти и газового конденсата в Казахстане.
В республике в 2020 году произвели 85,7 млн тонн нефти. План на 2021 год - 85,3 млн тонн. Переработка нефти в 2020 году составила 15,8 млн тонн (план на 2021 год - 17 млн тонн). Производство нефтепродуктов в прошлом году - 11,5 млн тонн. В 2021 году в Казахстане планирует выпустить 12,4 млн тонн нефтепродуктов, информирует пресс-служба Минэнерго.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства