Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В Казахстане электроэнергия за год подорожала на 7%, передает Kazakhstan Today.

Больше всего электроэнергии потребляют в Павлодарской, Карагандинской и Алматинской областях, сообщает Energyprom.kz

За 2020 год в стране произвели 107,9 млрд кВт-ч электроэнергии - на 1,9% больше, чем годом ранее. Потребление электроэнергии составило 107,1 млрд кВт-ч, увеличившись на 2% за год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший объём генерации пришёлся на Павлодарскую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области, наибольший объём потребления - на Павлодарскую, Карагандинскую и Алматинскую области.

Больше всего электроэнергии произвело ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова: 19,5 млрд кВт-ч - на 6,4% больше, чем годом ранее. Следом идут АО "ЕЭК" (14 млрд кВт-ч, плюс 1,8% за год) и АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" (5 млрд кВт-ч, плюс 0,9%).

ТЭС и ГТЭС произвели 94,7 млрд кВт-ч электроэнергии, практически столько же сколько в прошлом году; ГЭС - 9,4 млрд кВт-ч, минус 3,1%. Генерация объектами ВИЭ тем временем достигла 2,2 млрд кВт-ч - сразу на 56,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

В декабре 2020 года электроэнергия обходилась казахстанцам на 6,5% дороже, чем годом ранее. Сильнее всего годовой рост ощутили жители столицы, а также Западно-Казахстанской и Костанайской областей. Неизменными остались тарифы в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях", - сообщили аналитики.

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