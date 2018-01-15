Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - В Казахстане годовая инфляция в декабре 2017 года составила 7,1%, что существенно ниже ожидаемого уровня в 7,5-7,7%, передает Kazakhstan Today.

Замедление инфляции вызвано стабилизацией динамики цен на рынках отдельных товаров и услуг, в частности, на рынках непродовольственных товаров, объяснили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

"В декабре 2017 года снизились цены на бензин после их роста в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса. Рост цен на продовольственные товары и на услуги отражал историческую динамику и в целом соответствовал прогнозам. Положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге", - уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что в среднесрочном периоде (до конца текущего года и в следующем году) дезинфляционные тенденции сохранятся, однако в краткосрочном периоде (в I квартале 2018 года) существенным риском для сохранения или даже некоторого повышения уровня годовой инфляции станут тарифы на платные услуги предприятий - монополистов.

"Тем не менее их влияние на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия корректирующих мер по ужесточению денежно-кредитных условий, поскольку риски инфляции могут реализоваться на стороне предложения, не зависящей от политики Национального банка", - отмечается в сообщении.

По данным Нацбанка, в Казахстане улучшается восприятие населением изменения цен. В частности, за 2017 год по результатам опросов населения доля респондентов, считающих, что цены за последние 12 месяцев росли быстрее, чем раньше, снизилась с 59,8% в декабре 2016 года до 52,1% в декабре 2017 года. Количественная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед снизилась с 7,6% в декабре 2016 года до 7,1% в декабре 2017 года.

"Со стороны спроса отмечается замедление роста расходов на конечное потребление, обусловленное снижением реальных доходов населения, что также будет ограничивать рост потребительских цен.

Внешние условия складываются благоприятно. С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше 60 долларов за баррель. Продление в ноябре 2017 года странами ОПЕК+ договоренности о сокращении добычи нефти с сохранением действующих квот до конца 2018 года снижает вероятность значительного снижения цен. Кроме того, индекс мировых цен на продовольствие в декабре снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%, а ожидания роста мирового производства на отдельных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году обеспечат сохранение цен на существующем уровне. Кроме того, наблюдается улучшение экономической ситуации и умеренные темпы инфляции в странах - основных торговых партнерах, что в совокупности с другими факторами окажет дезинфляционное воздействие на потребительские цены в Казахстане.

Денежно-кредитные условия, несмотря на снижение базовой ставки, сохраняются нейтральными на фоне ожидаемого снижения уровня инфляции. Текущий уровень базовой ставки в реальном выражении обеспечивает достижение целевого ориентира по инфляции на 2018 год (5-7%) и соответствует долгосрочному потенциальному росту экономики.

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