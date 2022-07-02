В Казахстане годовая инфляция по итогам июня составила 14,5%

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В Казахстане в июне инфляция в годовом исчислении составила 14,5%, за месяц - 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цены на продовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с июнем прошлого года повысились на 19,2%, на непродовольственные товары выросли на 13,2%, платные услуги - на 9,2%", - сообщает Бюро национальной статистики.

По данным бюро, на продовольственном рынке наибольшее повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок - 78,7%, капусту - 72,4%, лук репчатый - 69,3%. Снижение цен наблюдалось на картофель - на 9,8%.

Отмечается, что прирост цен на непродовольственные товары в июне 2022 года составил 13,2%.

Уровень цен на товары личного пользования вырос на 23%, моющие и чистящие средства - на 20,8%, бытовые приборы - на 19,7%, строительные материалы - на 18,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 18,2%, автомобили - на 15,1%, посуду - на 13,9%, текстильные изделия - на 10,8%, фармацевтическую продукцию - на 9%", - сообщили в ведомстве.

Бюро нац статистики Кроме того, цены на платные услуги за год выросли на 9,2%.

Уровень цен на услуги общественного питания вырос на 15,9%, здравоохранения - на 14,7%, санаториев - на 13,7%, организации комплексного отдыха - на 13,2%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12%, гостиниц - на 5,7%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4%", - заявили аналитики.

Также сообщается, что в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 7,5%, вывоз мусора - на 2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 1,4%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 0,9%.