Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане готовится налоговая амнистия для физических лиц, передает Kazakhstan Today.

Доводим до сведения налогоплательщиков - физических лиц о предстоящей налоговой амнистии путем списания пени при условии уплаты физическим лицом основной суммы налога по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года. Соответствующие поправки в налоговое законодательство в настоящее время находятся на рассмотрении в мажилисе парламента", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

По информации ведомства, в случае принятия поправок под амнистию подпадут 1 млн 390 тыс. человек, которым при условии уплаты недоимки на сумму 13,9 млрд тенге будут списаны пени на общую сумму 7,0 млрд тенге.

В КГД также напомнили, что в настоящее время в стране проводится налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса по списанию пеней и штрафов при условии погашения основной суммы налога. По состоянию на 20 мая в целом по республике погасили свою недоимку по налогам 37 150 налогоплательщиков на общую сумму 7,3 млрд тенге, по ним подлежат списанию пени на сумму 1,9 млрд тенге и штрафы на сумму 98,7 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина.

Как уточнили в пресс-службе, на 1 октября 2018 года по республике непогашенную налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего бизнеса, сумма недоимки которых составляла 210,4 млрд тенге, пени - 122,9 млрд тенге, штрафы - 7,4 млрд тенге.

Налоговая амнистия продлится до конца текущего года, в связи с чем субъекты МСБ имеют возможность избавиться от накопленных долгов и отменить все ограничения, наложенные органами государственных доходов.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что 31 мая, в 10.00, в КГД пройдет семинар для налогоплательщиков с участием председателя Комитета Марата Султангазиева. В ходе семинара будут затронуты актуальные вопросы налоговой амнистии, а также некоторые проблемные вопросы камерального контроля.

В соответствии с 96-й статьей Налогового кодекса в случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями налогоплательщик предоставляет пояснение по выявленным нарушениям на бумажном или электронном носителе. Вместе с тем имеется ряд обстоятельств, где данные пояснения не могут быть представлены. Также особое внимание будет уделено вопросу сроков признания уведомления неисполненным и дальнейшее обжалование решения о признании уведомления неисполненным", - уточнили в ведомстве.

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