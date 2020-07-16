Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане хлеб подорожал на 11% за год, передает Kazakhstan Today.

Стоимость хлеба в среднем по РК за год выросла на 10,5%. Пшеничный хлеб из муки первого сорта подорожал на 9,2%, из муки высшего сорта - на 13,5%, ржано-пшеничный - на 12,6%, сообщает Ranking.kz

В городах РК пшеничный хлеб из муки первого сорта в июне 2020 года стоил в среднем 151 тенге за килограмм (+9% за год), из муки высшего сорта - 289 тенге за килограмм (+13,6%), ржано-пшеничный - 249 тенге за килограмм (+13,8%).

Среди крупных городов и мегаполисов РК пшеничный хлеб из муки первого сорта дороже всего обходился жителям Атырау (178 тенге за килограмм) и Актау (173 тенге за килограмм). Дешевле всего такой хлеб стоил в Алматы (132 тенге за килограмм) и Таразе (138 тенге за килограмм).

За последний месяц хлеб стал существенно дороже: в Кокшетау - сразу на 5,6%, до 169 тенге за килограмм, за год он заметнее всего подорожал в Таразе - на 27,8%.

Ржано-пшеничный хлеб больше всего стоил в Нур-Султане (315 тенге за килограмм), Усть-Каменогорске (314 тенге за килограмм) и Семее (313 тенге за килограмм). Дешевле всего его можно было купить в Актобе и Талдыкоргане (187 тенге за килограмм).

За месяц ржано-пшеничный хлеб сильнее всего подорожал в Кокшетау (+4,3%) и Уральске (+4%), за год - в Атырау (+39,1%).

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта дороже всего обходился жителям Нур-Султана (414 тенге за килограмм), следом идут Усть-Каменогорск (376 тенге за килограмм) и Семей (337 тенге за килограмм). Самый дешёвый хлеб можно было купить в Кызылорде (203 тенге за килограмм) и Таразе (207 тенге за килограмм) - в 2 раза дешевле, чем в Нур-Султане.

Заметнее всего среди городов РК стоимость хлеба из пшеничной муки высшего сорта выросла за месяц в Алматы (+4,3%), за год - в Таразе (+21,1%). Единственный город, где такой хлеб подешевел - Актобе.

Производство свежего хлеба в Казахстане за январь - май 2020 года составило 292,8 тыс. тонн - на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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