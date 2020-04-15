В Казахстане изменены требования к трехкомпонентным интегрированным системам

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил об изменении требований к трехкомпонентной интегрированной системе (ТИС), ее учету, правилам установки и применения, передает Kazakhstan Today.

Требования были изменены с учетом предложений бизнес-сообществ. Изменения от 31 марта текущего года привели в соответствие технические требования к ТИС, отмечается в сообщении.

Одним из требований к ТИС будет наличие модуля налогового учета. В данной системе должно быть отражение движения товаров, а также элементы, позволяющие сформировать налоговую отчетность, в том числе и по заработной плате наемных работников. ТИС призвана облегчить ведение учета и исполнение налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями. Разработчики и производители ТИС могут подать заявления в Комитет на включение новых моделей в Единый реестр ТИС", - информирует пресс-служба КГД.

Отмечается, что налогоплательщики, применяющие упрощенную декларацию вкупе с ТИС, имеют ряд преимуществ. В частности, предельный доход для применения упрощенной декларации за налоговый период, то есть за полугодие, увеличен с 66,8 млн тенге до 261,4 млн тенге. Кроме того, увеличен порог по НДС с 30 000 МРП до 144 184 МРП, то есть с 83,3 млн тенге до 400,5 млн тенге. Однако данное увеличение распространяется только на обороты, проводимые в безналичной форме, то есть расчеты с покупателями через банковские карточки.

Трехкомпонентная интегрированная система - интегрированная система, состоящая из контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных, системы (устройства) для приема безналичных платежей, а также оборудования (устройства), оснащенного системой автоматизации управления торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров, или программно-аппаратного комплекса, заменяющего все три компонента интегрированной системы.

По всем вопросам касательно трехкомпонентных интегрированных систем просим обращаться по телефону: 87077773335, либо написать на электронный адрес: p.agmanova@kgd.gov.kz

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства