В Казахстане изменили перечень видов деятельности, в рамках которых ИП могут работать на основе патента

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2020 года вступают в силу нормы Налогового кодекса в части изменения требования по применению индивидуальными предпринимателями специального налогового режима на основе патента, передает Kazakhstan Today.

Вступили в силу нормы Налогового кодекса в части изменения требования по применению индивидуальными предпринимателями специального налогового режима на основе патента. Налоговым кодексом с 1 января 2020 года вводится ограниченный перечень видов деятельности (32 вида), при осуществлении которых сохраняется право применения патента.

Тем налогоплательщикам, вид деятельности которых не включен в разрешенный перечень, нужно было перейти на один из указанных режимов налогообложения: специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или с использованием фиксированного вычета; общеустановленный порядок налогообложения.

Для перехода с патента на другие налоговые режимы индивидуальным предпринимателям, применяющим режим патента, нужно было направить в налоговые органы в электронном виде (через кабинет налогоплательщика) или на бумажном носителе уведомление (уведомление о применяемом режиме налогообложения).

При непредставлении указанного уведомления в срок до 1 января 2020 года налоговые органы будут обязаны перевести таких налогоплательщиков исключительно на общеустановленный порядок налогообложения, перейти с которого на другие специальные налоговые режимы для малого бизнеса возможно только через год.

Предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства, получат освобождение от уплаты налогов на доходы сроком на три года.

Кроме того, для них сохраняется упрощенный порядок ведения учета и представления налоговой отчетности, освобождение от ведения бухгалтерского учета.

Перечень разрешенных видов деятельности для применения специального налогового режима на основе патента: деятельность такси, грузоперевозки автомобильным транспортом, парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, малярные и стекольные работы, управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе, деятельность в области фотографии, переводческое (устное и письменное) дело, сдача в имущественный наем (аренду), в том числе транспортных средств, прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря, прокат видеозаписей и дисков, прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования, сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику, услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга, услуги образования в сфере культуры, услуги в области прочего образования, вспомогательные образовательные услуги, деятельность в области искусства, ремонт компьютеров и периферийного оборудования, ремонт коммуникационного оборудования, ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров, ветеринарные услуги, услуги по обработке земельных участков, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, услуги носильщиков на рынках, вокзалах, изготовление и ремонт музыкальных инструментов, выпас домашних животных.

Кроме того, микро- и малый бизнес освободят от уплаты основного налога и проверок . Освобождение микро- и малого бизнеса от проверок на 3 года не снимает обязанности по сдаче кассы и выдаче чеков.

Как отметили в КГД, с нового года бизнесмены должны заменить старую фискальную технику на новую, с функцией передачи данных онлайн. Приказом МФ РК от 16 февраля 2018 года №206, который утверждает перечень видов деятельности с обязательным применением контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, предусмотрен "полный" переход на ККМ-онлайн до января 2020 года. Кроме того, предъявлены и новые требования к фискальному чеку. Теперь он должен содержать фактический адрес, где используется ККМ, цену товара за единицу, штрих-код с информацией о чеке ККМ.

За несвоевременную постановку на регистрационный учет ККМ-онлайн в органах государственных доходов, согласно части 1 статьи 284 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" (КоАП РК) предусмотрено административное взыскание в виде предупреждения. Частью 2 статьи 284 КоАП РК установлено, что действия (бездействие), предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП.

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