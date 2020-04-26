В Казахстане изменили условия участия в госпрограммах поддержки бизнеса

По словам Ахметова, ранее условия программы "Дорожная карта бизнеса 2025" предусматривали поддержку конкретных секторов экономики, то есть имелись отраслевые ограничения. На данный момент, эти ограничения сняты. Это означает, что любой субъект предпринимательства имеет возможность стать участником программы и получить льготное финансирование.

Исключения имеются по субъектам предпринимательства, чья деятельность не подпадает под меры господдержки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Стоимость кредитов для конечного заемщика не будет превышать 6% годовых. Размер кредитной поддержки на одного предпринимателя увеличен до 7 млрд тенге (ранее - 2,5 млрд тенге). Сумма кредита на пополнение оборотных средств увеличена до 500 млн тенге (с 60 млн тенге) и будет предоставляться на возобновляемой основе. Предприятия, занятые в секторе торговли, имеют право получить господдержку по кредитам в размере не более 100 млн тенге", - отметил представитель МНЭ РК.

По его словам, объявленный карантин и вынужденные ограничительные меры в условиях распространения вирусной инфекции оказали негативное влияние на деятельность МСБ. Наиболее пострадавшие сектора - предприятия общепита, туристические фирмы, гостиницы, торговые центры, образовательные услуги, транспорт, парикмахерские и другие.

Основной задачей программы "Экономика простых вещей" является насыщение внутреннего рынка отечественными товарами, стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, замещение импорта, выпуск широкой номенклатуры товаров народного потребления. К таковым мы относим текстильную продукцию, мебель, производство продуктов питания и многое другое. В рамках данной работы расширен перечень товаров и услуг. Общий объем кредитования по программе увеличен на 400 млрд тенге - до 1 трлн тенге. Из этой суммы 700 млрд тенге будет направлено на переработку и производство в АПК, 300 млрд тенге на обрабатывающую промышленность и услуги. Вместе с тем по поручению главы государства средства в размере 100 млрд тенге будут направлены на финансирование весенне-полевых работ ", - добавил Ч. Ахметов.

Он заверил, что Миннацэкономики РК следит за ситуацией в секторе МСБ и внимательно изучает поступающие предложения от бизнеса.

При необходимости будут реализованы дополнительные меры поддержки", - заключил директор департамента экономического ведомства.

По его информации, из-за внедренных мер поддержки местные бюджеты недополучат 230 млрд тенге.

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