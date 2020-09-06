В Казахстане изменилось время работы банков и обменников

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Внесены изменения в совместный приказ Национального банка Республики Казахстан от 15 августа 2020 года №209 и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 августа 2020 года №324 "О режиме работы субъектов финансового рынка", передает Kazakhstan Today.

Согласно изменениям с 7 сентября 2020 года поручено обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов) банков второго уровня, где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30% работников от штатной численности филиала (отделения, пункта) при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при обслуживании населения.

Установить график работы с 09.00 до 17.00, за исключением банков второго уровня и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, график работы которых установить с 09.00 до 18.00", - говорится в документе.

Кроме того, поручено обеспечить максимальное оказание услуг в онлайн-режиме.

Совместный приказ вступает в силу со дня его подписания.

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