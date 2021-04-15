В Казахстане изменился порядок учета и расчета пенсионных активов

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НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - АО "ЕНПФ" сообщило о внесении некоторых изменений и дополнений в нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Порядок учета пенсионных накоплений и периодичность переоценки стоимости пенсионных активов определяются постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года №237 "Об утверждении Правил осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов". Постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 февраля 2021 года № 31 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка" в вышеуказанные Правила были внесены изменения в части порядка расчета стоимости условной единицы пенсионных активов", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Согласно новому порядку, расчет осуществляется на еженедельной основе по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца.

Порядок учета и расчета пенсионных активов предусматривает следующий методологический подход. При поступлении пенсионных взносов на индивидуальный пенсионный счет (ИПС) вкладчика (получателя), операции по зачислению поступившей суммы пенсионных взносов осуществляются с их пересчетом в эквивалентное количество условных единиц пенсионных активов, по текущей стоимости условной единицы на дату поступления пенсионных взносов. При проведении пенсионных выплат с ИПС вкладчика (получателя), операции по списанию сумм пенсионных накоплений осуществляются с их пересчетом в эквивалентное количество условных единиц пенсионных активов, по текущей стоимости условной единицы на дату пенсионной выплаты. Поскольку пенсионные активы являются долгосрочными инвестициями, проведение расчета стоимости условной единицы на еженедельной основе (по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца) позволяет сгладить ежедневные возможные колебания пенсионных накоплений на ИПС вкладчиков (получателей), обусловленные краткосрочным рыночным изменением стоимости финансовых инструментов и инвестиционного дохода по ним", - объяснили в ЕНПФ.

Таким образом, возможные изменения в выписках с ИПС, предоставляемых вкладчикам (получателям), в части инвестиционного дохода, будут отражаться на конец первого рабочего дня каждой недели и на конец последнего календарного дня каждого месяца. При этом информация обо всех поступлениях пенсионных взносов (пени), об осуществленных пенсионных выплатах и переводах (в банки второго уровня уполномоченным операторам, страховые организации, управляющим инвестиционным портфелем) будет по-прежнему отражаться ежедневно, при проведении операций, в полном объеме, заверили в фонде.

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