Система Orphus

В Казахстане изменятся правила проведения электронных аукционов на недропользование

06.08.2021 6940
В Казахстане изменятся правила проведения электронных аукционов на недропользование
Фото: Из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Министерство энергетики внесёт изменения в Кодекс "О недрах и недропользовании", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Изменения коснутся проведения электронных аукционов на недропользование, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
- Планируется, что участники аукциона будут делать гарантийный взнос в размере не менее стартового размера подписного бонуса;
 
- В случае неуплаты победителем аукциона окончательного размера подписного бонуса, победителем будет признан второй участник;
 
- Прорабатывается вопрос снятия ограничения на проведение аукциона не более двух раз в год.
 

Изменения нацелены на улучшение прозрачности проведения электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородному сырью", - рассказал вице-министр энергетики Жумабай Карагаев.

 
С 1 сентября 2020 года впервые за годы независимости организовано проведение электронных аукционов на недропользование. Важно отметить, что аукцион предоставляет право на временное недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом "О недрах и недропользовании", любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в центральной комиссии по разведке и разработке недр при Министерстве энергетики РК.
 
В частности, по итогам второго аукциона, который прошел 23 апреля 2021 года, общая сумма подписного бонуса по 10 участкам недр, поступившая в бюджет, составила порядка 9,3 млрд тенге и на сегодняшний день по всем объектам заключены контракты.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая