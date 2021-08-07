В Казахстане изменятся правила проведения электронных аукционов на недропользование

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НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Министерство энергетики внесёт изменения в Кодекс "О недрах и недропользовании", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Изменения коснутся проведения электронных аукционов на недропользование, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Планируется, что участники аукциона будут делать гарантийный взнос в размере не менее стартового размера подписного бонуса;

- В случае неуплаты победителем аукциона окончательного размера подписного бонуса, победителем будет признан второй участник;

- Прорабатывается вопрос снятия ограничения на проведение аукциона не более двух раз в год.

Изменения нацелены на улучшение прозрачности проведения электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородному сырью", - рассказал вице-министр энергетики Жумабай Карагаев.

С 1 сентября 2020 года впервые за годы независимости организовано проведение электронных аукционов на недропользование. Важно отметить, что аукцион предоставляет право на временное недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом "О недрах и недропользовании", любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в центральной комиссии по разведке и разработке недр при Министерстве энергетики РК.

В частности, по итогам второго аукциона, который прошел 23 апреля 2021 года, общая сумма подписного бонуса по 10 участкам недр, поступившая в бюджет, составила порядка 9,3 млрд тенге и на сегодняшний день по всем объектам заключены контракты.

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