НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане к 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 5 нефтегазохимических заводов, сообщил на брифинге министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках направления "Развитие нефтегазохимического комплекса" будут введены крупные высокотехнологичные нефтегазохимические производства для увеличения несырьевого экспорта и удовлетворения внутреннего спроса. К 2025 году планируется ввод в эксплуатацию 5 нефтегазохимических заводов. В результате объем производства нефтегазохимической продукции увеличится со 140 тыс. до 2 млн тонн, доля импортной нефтегазохимической продукции снизится с 87% до 72%. При этом экспорт готовой нефтегазовой продукции вырастет в 9 раз до $1,4 млрд", - сообщил глава МНЭ.

По его словам, в рамках направления "Индустриально-инновационное развитие" определены две ключевые задачи: технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности, а также увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности.

Для решения первой задачи предусматривается реализация комплексных мер, направленных на возмещение затрат предприятий на приобретение и внедрение новых технологий, монтаж оборудования и пусконаладочных работ, а также на повышение квалификации, закуп технологического оборудования и улучшение условий кредитования, в том числе лизинг.

До 2025 года планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии, с 7 до 23%.

К 2025 году будет реализовано 418 индустриальных проектов и привлечено более 11 трлн тенге инвестиций в основной капитал.

В результате объем производства обрабатывающей промышленности вырастет в 1,5 раза к уровню 2020 года.

В рамках направления "Развитие энергетической отрасли" предусмотрено повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение современной инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов.

Охват геологической изученности территории увеличится на 683,9 тыс. квадратных метров.

В целях модернизации инфраструктуры отрасли будут построены фондовое хранилище, 2 кернохранилища, а также произведен ремонт 4 кернохранилищ.

В результате принятых мер к 2025 году уровень обеспеченности государственной инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов будет доведён до 100%.

До 2025 года планируется ввод 5404 МВт дополнительных мощностей, в том числе 2400 МВт мощностей ВИЭ, 1400 МВт - парогазовых установок и 1604 МВт за счет модернизации существующих электростанций. Также планируется строительство второй цепи линии электропередачи (220 кВ) между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями. В результате принятых мер, доля электроэнергии от ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии достигнет 6%. Запуск проектов обеспечит покрытие потребности экономики в электрической энергии до 120 млрд кВт-ч", - сообщил министр.

Также продолжится развитие программы экспортной акселерации, направленной на взращивание новых и повышение компетенций действующих экспортеров.

Будет обеспечен выход на внешние рынки 1000 активных экспортеров. Также планируется вывод на электронные торговые платформы около 350 экспортеров.

Для обеспечения соответствия государственных эталонов международным требованиям будут модернизированы 30% испытательных лабораторных баз.

Продвижение экспортеров на внешние рынки будет поддержано за счет следующих мер. Это предэкспортное и экспортное финансирование, страхование, финансирование на пополнение оборотных средств, а также возмещение затрат экспортеров. В результате несырьевой экспорт увеличится в 2 раза до $41 млрд.

Национальный проект по развитию предпринимательства направлен на повышение предпринимательской активности, акселерацию роста предпринимателей и формирование новых ниш, а также комплексное развитие конкуренции. В рамках реализации данных направлений предусмотрено 10 задач, 30 показателей и 69 мероприятий. Общий объем финансирования Национального проекта составляет порядка 8,5 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 1 трлн тенге, в местных бюджетах - 125 млрд тенге. Также будет обеспечено привлечение частных инвестиций на сумму 7,3 трлн тенге.

В рамках направления "Повышение предпринимательской активности" предусматривается обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства. Будут приняты меры по созданию условий для открытия собственного дела, в том числе в рамках проекта "Бастау Бизнес". В целях расширения деловых связей предусматривается организация зарубежных бизнес-стажировок. Вместе с тем, будут реализованы такие проекты как "Молодежная практика для выпускников", "Социальные рабочие места для уязвимых групп" с целью охвата безработных, а также проект "серебряный возраст" для трудоустройства лиц предпенсионного возраста. В результате принятия всех мер, доля лиц, открывших собственное дело, увеличится в 1,7 раз.

Доля лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после субсидируемых рабочих мест, вырастет в 1,4 раза.

Количество субъектов предпринимательства, получивших нефинансовые меры поддержки, достигнет 638 тыс. единиц, уровень трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения вырастет с 55 до 80%.

По направлению "Акселерация роста предпринимателей" планируется снижение административной нагрузки на предпринимателей.

Интеграция информационных систем госорганов с порталом "Правительство для бизнеса" позволит довести долю оказанных госуслуг для субъектов МСБ до 40% в 2025 году.

Будет предоставлено субсидирование части ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам.

Выделение грантов для реализации новых бизнес-идей позволит создать 55 тыс. новых субъектов предпринимательства на селе.

Вместе с тем будут предоставлены финансовые меры поддержки более 52 тыс. проектам субъектов предпринимательства.

Кроме того, по словам Асета Иргалиева, продолжится работа по формированию национальной товаропроводящей сети. Предусматривается создание 24 оптово-распределительных центров, специализированных на распределении, торговле и хранении; создание и модернизация 5 центров трансграничной торговли; а также модернизация 103 торговых объектов в стационарный формат. В результате количество многоформатных торговых объектов увеличится с 6 до 132 единиц.

В рамках направления "Формирование новых ниш" предусматривается создание благоприятных условий для развития туризма. В целях раскрытия туристического потенциала страны будут реализованы порядка 1000 инвестиционных проектов, обеспечено развитие сети придорожного сервиса. В результате к 2025 году объем отрасли туризма в ВВП составит не менее 8%, внутренний туристский поток увеличится с 5,3 до 8 млн человек, а объем инвестиций в отрасль туризма составит 6,9 трлн тенге.

Для внедрения современных технологий в развитие туристской отрасли предусмотрены меры, целью которых является совершенствование системы управления отраслью и качеством туристских услуг. Это позволит обеспечить охват 95% мест размещения информационной системой E-QONAQ.

В рамках направления "Комплексное развитие конкуренции" предусмотрены меры по развитию биржевой торговли, дальнейшему разгосударствлению экономики и обеспечению здоровой конкурентной среды.

В результате доля реализации сжиженного нефтяного газа через товарные биржи увеличится с 80 до 100%.

Доля государства в экономике сократится до 14% к 2025 году.

Количество государственных заданий будет уменьшено с 157 до 70 единиц.

Также предусматривается упразднение и реорганизация 20 операторов. В результате количество единых операторов сократится в 1,6 раза.

Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны" направлен на обеспечение равного доступа к базовым услугам и транспортной связанности страны, как между, так и внутри регионов.

В рамках направления "Равный доступ к базовым услугам" предусмотрено решение 2 задач по комплексному развитию инфраструктуры и реализации новой жилищной программы "Жайлы тургын уй".

Реализация мероприятий по комплексному развитию инфраструктуры включает в себя строительство 16 тыс. километров сетей водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция 46 групповых водоводов, 875 километров сетей ливневой канализации и арычных систем. Также предусмотрены проекты по строительству, реконструкции, ремонту 12 тыс. километров инженерных сетей, 10 тыс. километров внутрипоселковых дорог и более 1,5 тыс. социальных объектов в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі".

В результате население в городах будет полностью обеспечено питьевой водой и системами очистки сточных вод.

Инфраструктура более 3,5 тыс. сёл будет модернизирована в соответствии с Системой региональных стандартов.

В рамках проекта "Жайлы тургын уй" будет привлечено 13,5 трлн тенге инвестиций в жилищное строительство.

Предусмотрено субсидирование расходов за аренду жилья в частном жилищном фонде для 185,1 тыс. человек, строительство 102,3 тыс. единиц социального арендного и кредитного жилья, строительство 15 тыс. единиц жилья для работающей молодежи, а также субсидирование затрат работодателей по строительству 2,9 тыс. арендных домов на селе.

В целом будет введено 103 млн квадратных метров нового жилья.

235 тыс. земельных участков под индивидуальное жилищное строительство будут обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

В рамках направления "Обеспечение транспортной связанности" предусматривается развитие внутренней транспортной сети и повышение связанности территорий.

Будет построено и реконструировано 11 тыс. километров дорог республиканского значения и 27 тыс. километров местных дорог.

Это позволит довести долю дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%, автодорог местного значения до 95%.

Для повышения связанности территорий будет реализован ряд крупных проектов. В частности, строительство вторых путей и электрификация участка Достык - Мойынты позволит в 5 раз увеличить пропускную способность сообщения Китай - Европа - Китай. Строительство железнодорожной линии Дарбаза - Махтаарал в 2 раза увеличит пропускную способность станции Сарыагаш. Строительство высокоскоростной магистрали Туркестан - Шымкент - Ташкент значительно повысит туристическую и инвестиционную привлекательность всего макрорегиона. Проект по строительству железнодорожной линии в обход станции Алматы позволит сократить сроки транспортировки грузов на двое суток. Реализация мер по повышению связанности территорий обеспечит рост объема транзита до 30 млн тонн, в том числе контейнеров до 1,6 млн тонн", - проинформировал министр.