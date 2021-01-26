В Казахстане куриные окорочка подешевели на 5% за год, куры подорожали на 2%

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - Производство мяса домашней птицы в Казахстане растёт, однако пока более 40% продукции на рынок поставляют импортёры, передает Kazakhstan Today.

За январь - декабрь 2020 года в стране произвели 112 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы - на 7,6% больше, чем годом ранее. Свежего или охлаждённого мяса птицы произвели 100,5 тыс. тонн - сразу на 13,7% больше, чем год назад, сообщает Energyprom.kz

Основное производство мяса птицы сконцентрировано в Акмолинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Напомним: здесь работают такие предприятия, как "Казрос-Бройлер", "Макинская птицефабрика", ТОО "Айтас-МП" в ВКО (оба предприятия принадлежат группе компаний "Айтас"), ТОО "Capital Projects LTD" (дочерняя компания ТОО "УК Шанырак") и многие другие.

ТОО "Макинская птицефабрика" после расширения стало крупнейшим предприятием по объёмам производства куриного мяса в Центральной Азии, передаёт официальный ресурс премьер-министра РК. Мощность переработки - до 9 тыс. бройлеров в час - позволяет увеличить производство мяса птицы с 25 тыс. до 60 тыс. тонн в год, обеспечить до 22% потребности внутреннего рынка Казахстана и сократить долю импорта продукции с 42% до 33%.

До 2030 года на птицефабрике предусматривается рост объёма производства до 350 тыс. тонн мясопродукции в год, с инвестициями порядка 350 млрд тенге. В целом в ближайшие годы в республике будут введены в эксплуатацию 12 новых птицефабрик общей мощностью 175 тыс. тонн продукции в год. Это позволит полностью решить вопросы импортозамещения мяса птицы.

Пока же по итогам десяти месяцев прошлого года спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на мясо и пищевые субпродукты птицы отечественные компании обеспечили лишь на 58%, против 59,2% годом ранее. При росте производства за этот период на 7,3% импорт мяса вырос сразу на 12,4% за год.

В декабре 2020 года на базарах и в магазинах городов страны стоимость кур составляла 933,2 тенге за килограмм - на 2,2% больше, чем годом ранее. Стоимость куриных окорочков, напротив, упала на 5% за год, до 789 тенге за килограмм.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны куры стоили в Актау (1,1 тыс. тенге за килограмм), дешевле всего - в Костанае (740 тенге за килограмм). Куриные окорочка дороже всего продавали жителям столицы (963 тенге за килограмм), дешевле всего - жителям Актобе (568 тенге за килограмм).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства