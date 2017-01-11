Астана. 10 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за период акции легализовано 5,7 трлн тенге, сообщил на очередном заседании правительства министр финансов Бахыт Султанов.

"Возможностями акции воспользовались свыше 140 тыс. граждан страны. Всего легализовано 5,7 трлн тенге, из них денежными средствами 4,1 трлн тенге и имуществом 1,6 трлн тенге. Легализовано порядка 151 тыс. объектов недвижимости, а также 213 долей участия в юридических лицах", - сказал глава финансового ведомства, передает Kazakhstan Today.

По его словам, наибольшая активность наблюдалась в последние месяцы акции - 53% средств было легализовано в 4-м квартале 2016 года. "Этому способствовали принятые в конце 2015 года поправки, которые облегчили процедуры и предоставили дополнительные гарантии гражданам", - сказал Б. Султанов.

Активов внутри страны легализовано на 5 трлн тенге, зарубежных на 0,7 трлн тенге, из которых деньгами 614 млрд тенге, имуществом 70 млрд тенге. Для легализации денег всего был открыт 11 821 счет.

Он сообщил, что проведенная акция дала положительный эффект. Из 151 тыс. легализованных объектов недвижимости 9,5 тыс. объектов поставлено на учет как коммерческая недвижимость. Это увеличивает поступление налога на имущество порядка 800 млн тенге в год. Во-вторых, вовлечение в легальный оборот 4,1 трлн тенге денег генерирует оценочно 150 млрд тенге налогов в год. Иными словами, легализация 5,7 трлн тенге, безусловно, оказала поддержку основным экономическим индикаторам.

Как отметил министр финансов, 1,9 млрд тенге продолжают оставаться на банковских счетах, что является дополнительным источником фондирования банков и кредитования экономики. 2,2 млрд тенге легализованных денег снято гражданами с банковских счетов. Они также пошли на инвестиции, потребление либо сбережение. 1,6 млрд тенге узаконенной недвижимости - это потенциальное залоговое имущество для получения кредитов.

Лидерами по объемам легализации в целом являются Алматы - 3 трлн 981 млрд тенге, Астана - 533 млрд тенге и Алматинская область - 390 млрд тенге.

По словам министра финансов, действующее законодательство обязывает граждан декларировать в Казахстане доходы, получаемые из зарубежных источников. Например, за 2015 год гражданами страны задекларировано зарубежных "мировых" доходов на сумму порядка $700 млн.

"Кроме того, продолжится реализация Плана мероприятий по противодействию теневой экономике, который утвержден постановлением правительства на 2015-2017 годы", - заключил Б. Султанов.

Напомним, закон по вопросам легализации имущества вступил в силу с сентября 2014 года. Позднее в целях улучшения динамики проводимой акции главой государства было дано поручение пересмотреть условия легализации имущества и предоставить дополнительные гарантии субъектам легализации. Соответствующий закон Республики Казахстан подписан 13 ноября 2015 года и введен в действие с декабря 2015 года.

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