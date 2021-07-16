В Казахстане либерализована деятельность в сфере метеорологии

АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - Деятельность в сфере метеорологии в Казахстане передана в конкурентную среду, за исключением деятельности РГП "Казгидромет", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Решением ЕАЭС в 2016 году принят план либерализации по сектору услуг "Прогноз погоды и метеорология". Данный документ предполагает создание единого рынка метеорологических услуг в странах ЕАЭС. Либерализация означает, что негосударственные производители из других стран ЕАЭС (Кыргызстан, Армения, Беларусь, Российская Федерация), осуществляющие деятельность в сфере прогноза погоды и метеорологии, вправе оказывать такие услуги на территории РК", - сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".

Данные правила действуют зеркально, то есть казахстанские поставщики услуг в секторе "Прогноз погоды и метеорология" также могут оказывать услуги в других странах-членах ЕАЭС.

Участники конкурентной среды – производители метеорологической информации – должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и иметь на праве собственности оборудование и средства измерений, необходимые для осуществления планируемой деятельности, а также квалифицированный персонал. Если все эти условия соблюдены, поставщик включается в реестр производителей метеорологической информации".

Обязательным условием для негосударственных производителей метеорологической информации является её предоставление на безвозмездной основе в НГМС - национальную гидрометеорологическую службу РК. Эта информация может быть использована НГМС для составления прогнозов погоды и включена в гидрометфонд.

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