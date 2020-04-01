В Казахстане максимально упрощена процедура ввоза продовольствия в страну

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Министерство финансов Республики Казахстан максимально упростило процедуру ввоза продовольствия в страну, передает Kazakhstan Today.

Министерство финансов РК сообщает, что для импортируемых в страну продуктов питания создан "зеленый коридор", исключены таможенные барьеры, досмотры и стоимостной контроль.

Также в ведомстве напомнили, что с 22 марта 2020 года правительством РК введен запрет на вывоз из Казахстана отдельных продуктов питания (гречиха, мука, сахар, картофель, морковь, репа, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная, семена подсолнечника, масло подсолнечное) и Комитетом госдоходов МФ РК усилен экспортный таможенный контроль, поставлена блокировка их экспорта в системе электронного декларирования ИС "АСТАНА-1".

Отмечается, что запрет не касается стран ЕАЭС.

Совместным решением Минфина РК, Пограничной службы КНБ РК и Министерства здравоохранения РК определены пограничные пункты пропуска грузов, которые продолжат свою работу в обычном режиме. Действие остальных пунктов на время ЧП приостановлено с 16 марта 2020 года", - проинформировали в ведомстве.

Таким образом, на границе с КНР остаются открытыми международные пограничные пункты пропуска "Нурлы жол" и "Достык" (автомобильный).

На границе с Республикой Узбекистан: пункты "Казыгурт", "Капланбек", "Б. Конысбаева", "Атамекен", "Тажен".

На границе с Туркменией: пункт "Темир баба".

На границе с Российской Федерацией: "Кайрак", "Жана жол", "Каракога", "Шарбакты", "Урлитобе", "Косак", "Ауыл", "Убе", "Жайсан", "Алимбет", "Сырым", "Курмангазы", "Таскала", "Жанибек".

На всех международных пограничных пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль: прикомандированы работники санитарно-эпидемиологической службы, пункты пропуска оснащены тепловизорами и пирометрами, оснащены изоляционные комнаты для первичного осмотра и временной госпитализации на случай выявления заболевших", - заключили в Минфине.





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