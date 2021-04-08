В Казахстане мобильные переводы планируют разделить на личные и коммерческие

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Ввиду широкого распространения переводов в коммерческих целях Министерством финансов совместно с Национальным банком Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня отрабатываются вопросы законодательного урегулирования и реализации функционала по разделению мобильных переводов на личные и предпринимательские цели, сохраняя действующий механизм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня, по информации МФ РК, определен ряд предложений и законодательных инициатив:

- использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательской деятельности;

- передача сведений по ним в органы государственных доходов (по аналогии действующей нормы Налогового кодекса Республики Казахстан 4 по передаче сведений по POS-терминалам);

- определение понятия "мобильных платежей";

- разработка системы управления рисками, определяющей с максимальной вероятностью признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.

В ведомстве пояснили, что вышеуказанные инициативы не являются новым видом налога и направлены на правильность и полноту отражения сведений в налоговых отчетностях и уплате налогов.

Предполагаемые меры не коснутся переводов физических лиц в личных целях", - подчеркнули в Минфине.

В министерстве рассказали, что для выявления недобросовестных предпринимателей, помимо предполагаемой системы управлениями рисками, будут собираться комплекс доказательной базы.

К примеру, наличие на прилавке торгового объекта информации о приеме переводов и указание номера телефона, наличие жалоб поступающих со стороны потребителей о фактах получения продавцом перевода и не выдачи фискального чека, снижение кассовой дисциплины в течение длительного времени, многократное игнорирование требований и рекомендации органов государственных доходов. По итогам тщательного анализа, в адрес таких лиц будут направлены уведомления для самостоятельного устранения нарушений", - разъяснили специалисты.

В Минфине обратили внимание, что некоторые банки уже приступили к реализации необходимых сервисов. Так, один из отечественных банков разработал мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей, где покупатели проводят оплату посредством сканирования QR-кода через действующее приложение.

Таким образом, планируемые поправки не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов. При этом отмечаем, что в целях безболезненного внедрения указанные поправки и сроки их реализации будут в обязательном порядке обсуждены с бизнес сообществом", - добавили в Минфине.

По данным Национального банка РК, за 2019-2020 годы количество безналичных транзакций выросло более чем в 2,4 раза и достигло 35,3 трлн тенге, наблюдается стремительное уменьшение объема обналичивания средств с использованием платежных карт с 89,6% в 2015 году до 32,6% по итогам 2020 года.





Ранее первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов заявил, что правительство планирует полноценно охватить налогообложением бизнес , который получает денежные переводы через мобильные приложения и не выдает фискальные чеки.

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