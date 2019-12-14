В Казахстане могут подорожать хлеб и мясо - Нацбанк

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане могут подорожать хлеб и мясо. Об этом сегодня на заседании правительства заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Смаилов, в краткосрочном периоде возможно удорожание отдельных видов продовольствия, в частности, мяса и хлеба в результате подорожания зерновых культур, а также молочной продукции на фоне введения новых требований в рамках ЕАЭС. До конца текущего года уровень инфляции оценивается в 5,5-5,7%, пишет Kazpravda.kz .

Он также отметил, что, по оценкам Нацбанка, уровень базовой ставки обеспечит достижение целей по инфляции в коридоре 4-6% в 2019-2020 годах.

В ноябре текущего года годовая инфляция сложилась ниже наших ожиданий и составила 5,4%. Наибольший вклад продолжается со стороны продовольственных товаров, которые за год подорожали на 9,7%", - уточнил Досаев.

По его словам, наибольший рост цен отмечен на хлебобулочные изделия и крупы - на 15,5%, мясо и мясопродукты - на 13,4%, а также рыбу и морепродукты - на 12,2%.

Рост цен на непродовольственные товары продолжает замедляться с 6,4 процента в декабре прошлого года до 4,8 процента в ноябре текущего года, преимущественно за счет снижения цен на бензин на 4,5 процента. Рост тарифов на платные услуги остается незначительным - 0,6 процента в годовом выражении", - проинформировал Досаев.

Как отметил премьер-министр РК Аскар Мамин, рост цен на социально-значимые продовольственные товары наблюдается в городах Алматы, Атырау, Нур-Султане, Караганде, Костанае.

По словам министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, рост цен по некоторым социально значимым товарам с начала года составил 10%.

У местных исполнительных органов имеются все возможности для сдерживания цен. Законодательно закреплены права по регулированию цен. По 66 позициям мы наблюдаем рост на 15%. Однако ни в одном случае не были выполнены соответствующие задачи. Об этом мы уже известили местные исполнительные органы, но нет результатов. Мы дополнительно рассмотрим эти вопросы и выдвинем предложения по ним", - сказал Султанов.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время министерство работает над решением проблемы с посредниками.

Что касается увеличения количества посредников, всего лишь 8 производств было со стороны профильного комитета. Поэтому было поручено местным исполнительным органам совместно с налоговыми органами и Комитетом по защите и развитию конкуренции целенаправленно поработать по посредникам. Работа будет на контроле", - добавил министр торговли и интеграции РК.

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