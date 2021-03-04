В Казахстане молоко подорожало за год на 9%

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В январе 2020 года питьевое молоко в Казахстане подорожало на 0,4% за месяц и на 9% - за год, передает Kazakhstan Today.

В январе 2021 года в стране произвели 49,7 тыс. тонн обработанного жидкого молока и сливок - на 10,5% больше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz

В региональном разрезе треть всего производства молока приходится на Северо-Казахстанскую область: 16,2 тыс. тонн, годовой рост составил 14,9%. Следом идут Алматинская (8,9 тыс. тонн, плюс 10,1% за год) и Акмолинская (6,8 тыс. тонн, плюс 13,8%) области.

В Северо-Казахстанской области ведётся работа по увеличению производства молока до 1 млн тонн. Аким СКО отметил, что в январе КТ "Зенченко и К." вышло на очень хороший показатель по производству молока - 100 тонн в сутки. Молочные фермы "Мамбетов и К." и "Дайындык-Агро" производят свыше 10 тонн в сутки каждая. В регионе запущено 12 современных молочных ферм. В этом году строятся ещё 16 молочных комплексов. Аким области также подчеркнул, что СКО обеспечивает молоком каждого десятого казахстанца.

В целом за 2020 год в стране произвели 598,5 тыс. тонн молока и сливок - на 7,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на 95,6%, показатель за год практически не изменился.

Вместе с ростом производства в этом периоде вырос также импорт молока и сливок - сразу на 28,7% за год, до 27,7 тыс. тонн. Доля импорта в прошлом году составила 4,4%. Доля экспорта от совокупного объёма ресурсов сократилась до 6%. Казахстан отправил на экспорт 37,6 тыс. тонн молока и сливок - на 4,7% меньше, чем годом ранее.

На внутреннем рынке было реализовано 588,6 тыс. тонн молока, годовой рост - на 9,3% за год.

В сегменте АПК в январе текущего года во всех категориях хозяйств было надоено 255,5 тыс. тонн коровьего молока - на 3,8% больше, чем годом ранее. В том числе в хозяйствах населения надои составили 174,5 тыс. тонн молока, в крестьянских или фермерских хозяйствах - 45,6 тыс. тонн, в сельхозпредприятиях - 35,5 тыс. тонн.

В региональном разрезе половина всего объёма пришлась на Алматинскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области. На Северо-Казахстанскую область пришлось всего 7,7% от РК.

Объём товарного производства сырого коровьего молока по стране составил 167,5 тыс. тонн, сократившись на 5,9% за год. Без учёта хозяйств населения объём товарного производства составил 55,4 тыс. тонн. Лидирующими регионами стали Алматинская (11,1 тыс. тонн), Северо-Казахстанская (7,5 тыс. тонн) и Костанайская (6,4 тыс. тонн) области.





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