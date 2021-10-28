В Казахстане может подешеветь подсолнечное масло

НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Производители подсолнечного масла сообщили, что, благодаря высокому урожаю подсолнечника в России и Украине, подсолнечное масло может подешеветь в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Литр подсолнечного масла в ближайшие полтора месяца в Казахстане может подешеветь на 100 тенге. Об этом inbusiness.kz сообщил исполнительный директор ассоциации "Масложировой союз Казахстана" Константин Невзоров.
Если в текущем диапазоне цены на сырье будут оставаться, то мы не планируем поднимать. Но мы ждём, что в России и Украине урожай будет выше, как они заявили. Мы ждём снижения цены в районе 100 тенге на литр. Это произойдет через 1-1,5 месяца. У нас цены формируются на бирже. Масла и семена масличные. Соответственно, главные игроки - Украина и России, потому что у них объем совокупный в десятки раз больше, чем у нас. У них формируются все цены. Мы вынуждены подстраиваться", - рассказал Невзоров.
Он отметил, что сегодня наблюдается снижение экспорта масличных, так как производители наращивают глубокую переработку с рафинацией.
Кроме того, в связи с заторами на границе с Китаем казахстанские масложировые предприятия ищут новые рынки сбыта. Рынок переориентируется на Узбекистан и Турцию.
Ранее переработчики из Костанайской области заявили, что заниматься производством подсолнечного масла теперь им стало невыгодно. Они во всём винят крупных трейдеров. Семечки по большой цене уходят за рубеж. Из-за этого маслозаводам приходится тоже повышать закупочную цену. Оттого растёт и себестоимость.
Напомним, по итогам восьми месяцев 2021 года казахстанский экспорт семян подсолнечника составил 111 589,6 тонны, а основным покупателем стал Китай.