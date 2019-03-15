Астана. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане на протяжении трех месяцев сохраняется устойчивый рост ВВП на уровне 4,1%, сообщил на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Kazakhstan Today.





Докладывая о состоянии экономики, министр национальной экономики Т. Сулейменов отметил, что на протяжении трех месяцев сохраняется устойчивый рост ВВП на уровне 4,1%.





"Основными факторами экономического роста стали высокий инвестиционный и потребительский спрос, а также производственная активность в базовых отраслях экономики. Ключевую роль в росте экономики продолжают играть инвестиции в основной капитал. За 11 месяцев их объемы выросли на 18,3%", - доложил Т. Сулейменов.





По данным МНЭ РК, расширение производственной активности в промышленности и сельском хозяйстве оказало позитивное влияние на транспорт. Также на фоне низкой инфляции и роста доходов населения выросла торговля. В целом сфера услуг, обеспечила рост в 4% и внесла 2,3 п. п. в прирост ВВП.





Внешнеторговый оборот сохраняет тренд устойчивого роста. За 9 месяцев рост составил 21,6%. Экспорт возрос на 28,2%. Это связано в основном с увеличением поставок нефти, продуктов АПК, нефтяных газов, алюминия и медных руд.





Ситуация на рынке труда стабильна. С начала года трудоустроено 468,6 тыс. человек (на 1 ноября). Заработная плата динамично растет. В январе-октябре т. г. среднемесячная зарплата увеличилась до 159,5 тыс. тг. По оценке выросла в реальном выражении на 2,2%", - доложил министр нацэкономики Т. Сулейменов, отметив, что в январе-июне в 13 регионах страны наблюдается рост реальных доходов.





В целом на фоне замедления роста инфляции по оценке МНЭ РК реальные денежные доходы по итогам текущего года сохранятся в положительной зоне.





Вместе с тем Т. Сулейменов отметил, что в связи с предстоящими праздниками потребительский спрос будет расти, соответственно, будет рост торговли, что положительно повлияет на структуру ВВП.





Кроме того, в ходе заседания председатель Национального банка Данияр Акишев сообщил, что уровень инфляции в ноябре составил 0,9%. Годовая инфляция сохранилась на уровне октября и составила 5,3%. Это, по данным НБ РК, самый низкий показатель годовой инфляции с 2015 года. Ожидается, что по итогам года инфляция будет находиться в целевом коридоре 5-7%. Отмечено, что 5 декабря текущего года Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25%. Данное решение позволит повысить спрос на тенге и активы.





Б. Сагинтаев: "Все возможности для реализации поручения главы государства по обеспечению роста ВВП в 4% по итогам года имеются".





По итогам заседания премьер-министр отметил, что итоги 11 месяцев показывают положительную динамику развития. Обозначены высокие результаты, достигнутые в областях транспорта и торговли. Вместе с тем поручено особое внимание уделить сферам связи и строительства, которые должны дать дополнительный импульс промышленному развитию. Все возможности для реализации поручения главы государства по обеспечению роста ВВП в 4% по итогам года имеются.





По вопросу исполнения бюджета, согласно данным Министерства финансов РК, созданы все необходимые условия для освоения республиканского бюджета. По итогам года расходы бюджета исполнятся на 99,6%, в региональном разрезе возможно неосвоение 1,8 млрд тенге. Однако, как в ходе заседания доложили акимы областей и городов республиканского значения, полное освоение бюджетных средств возможно.





Премьер-министр Б. Сагинтаев отметил, что поручение главы государства должно быть выполнено. На следующем заседании правительства будет рассмотрен данный вопрос, а также итоги работы центральных государственных органов и акиматов по выполнению обозначенных задач, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.





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