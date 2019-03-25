Алматы. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане наблюдается снижение спроса на иностранную валюту, передает Kazakhstan Today.





"В октябре 2018 года население купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 208,5 млрд тенге на нетто-основе. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 57,9%, или 120,8 млрд тенге, российских рублей - 25,6%, или 53,3 млрд тенге, евро - 16,1%, или 33,6 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 28,3%, что связано со снижением сезонного спроса на иностранную валюту", - сообщает Национальный банк РК.





Как отметили в Нацбанке, в разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США уменьшились на 39,5%, российских рублей - на 9,1%, расходы на покупку евро увеличились на 9,1%.





Общий объем нетто-продаж обменными пунктами наличной иностранной валюты за 10 месяцев 2018 года (2,0 трлн тенге) сопоставим с показателями аналогичного периода предыдущего года (снижение на 1,2%).





По данным финрегулятора, в октябре 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 360,65-373,71 тенге за доллар США. На конец октября 2018 года биржевой курс тенге к доллару США составил 368,95 тенге за доллар США, снизившись за месяц на 1,6% (с начала года - ослабление на 11,0%).





Общий объем операций по валютной паре KZT/USD за месяц составил 15,0 млрд долл. США (увеличение за месяц на 3,2%), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - $2,6 млрд (уменьшение на 32,8%), объем операций на внебиржевом валютном рынке - $12,4 млрд (увеличение на 16,0%). Объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил $8,6 млрд, уменьшившись на 19,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 69,7% (67,8% в сентябре 2018 года). Данная операция не влияет на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.





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