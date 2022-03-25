В Казахстане начала работу комиссия по демонополизации экономики

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда могут передать часть своих пенсионных накоплений компаниям, управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Сделать это по принятым в 2021 году порогам достаточности можно только до 1 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы ЕНПФ, пенсионные накопления вкладчика могут быть переданы в управление УИП:

в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений;

в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений на счете вкладчика в ЕНПФ, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты.

С 1 апреля текущего года вступают в силу пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений (ПМД), рассчитанные на 2022 год. Таким образом, перевести пенсионные накопления УИП согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям можно по 31 марта 2022 года включительно.

Информация о величинах ПМД размещена на сайте ЕНПФ.

Для перевода пенсионных накоплений одному или нескольким УИП вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение фонда.

ЕНПФ осуществляет перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений вкладчика продолжит находиться под управлением Национального банка.

Переданные в инвестиционное управление УИП пенсионные накопления не относятся к изъятиям единовременных пенсионных выплат (как в случае изъятий на цели улучшения жилищных условий и/или лечение) и не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом в момент их перевода УИП.

После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право:

не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП;

представить в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному банку (не ранее чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).

В том числе за 10 календарных дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста пенсионные накопления вкладчика возвращаются под инвестиционное управление Национального банка.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление в размере не более 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.