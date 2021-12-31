В Казахстане объем депозитов в национальной валюте за ноябрь снизился на 3,4%

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Объем депозитов в национальной валюте за месяц уменьшился на 3,4% - до 16 трлн 190,4 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Национального банка РК, объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 3,7% - до 9 трлн 600,2 млрд тенге. Уровень долларизации на конец ноября 2021 года составил 37,2% (в декабре 2020 года - 37,3%).

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец ноября 2021 года составил 25 трлн 790,5 млрд тенге, снизившись за месяц на 0,8% (рост в годовом выражении 17,5%). Депозиты юридических лиц уменьшились за месяц на 3,6% - до 13 трлн 66,0 млрд тенге, депозиты физических лиц выросли на 2,1% - до 12 трлн 724,5 млрд", - говорится в сообщении Нацбанка.

Также сообщается, что депозиты юридических лиц в национальной валюте в ноябре 2021 года снизились на 5,6% - до 8 трлн 40,1 млрд, в иностранной валюте снизились на 0,2% - до 5 трлн 25,9 млрд (38,5% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге снизились на 1,1% - до 8 трлн 150,3 млрд, в иностранной валюте - выросли на 8,3%, до 4 трлн 574,2 млрд тенге (35,9% от депозитов физических лиц), информирует Нацбанк.

Объем срочных депозитов составил 17 трлн 860,6 млрд тенге, снизившись за месяц на 1,7%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 трлн 441,1 млрд, в иностранной валюте - 6 трлн 419,5 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в ноябре 2021 года составила 7,5% (в ноябре 2020 года - 7,3%), по депозитам физических лиц - 8,4% (9,3%), отмечается в сообщении Нацбанка РК.