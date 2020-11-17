В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - октябре снизился на 4,7%

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - октябре 2020 года составил 9410,8 млрд тенге, что на 4,7% меньше, чем в январе - октябре 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, преобладающими источниками инвестиций в январе - октябре 2020 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 6762,4 млрд тенге.

В январе - октябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года наблюдается увеличение на 14% инвестиционных вложений, направленных на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе - октябре 2020 года приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (37,5%), транспорт и складирование (10,2%), операции с недвижимым имуществом (17,5%).

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь - октябрь 2020 года составил 4262,8 млрд тенге.

Краткосрочный экономический индикатор в январе - октябре 2020 года к январю - октябрю 2019 года составил 97,2%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП, сообщает Бюро национальной статистики.

Объем промышленного производства в январе - октябре 2020 года составил 21 437 млрд тенге в действующих ценах, что на 0,6% меньше, чем в январе - октябре 2019 года. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 3,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом– на 0,9%. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство уменьшилось на 3,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении - на 3,6%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - октябре 2020 года составил 5395,1 млрд тенге, что на 5,2% больше чем в январе-октябре 2019 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - октябре 2020 года составил 3688,4 млрд тенге, что на 10,7% больше, чем в январе - октябре 2019 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт и складирование" в январе - октябре 2020 года составил 82,7%.

Объем грузооборота в январе - октябре 2020 года составил 480 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и уменьшился на 4,1% по сравнению с январем - октябрем 2019 года. Объем пассажирооборота составил 96,9 млрд пассажиро-километров и уменьшился на 60,4%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - октябре 2020 года составил 108,2%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - октябре 2020 года составил 90,6%.

Объем розничной торговли за январь - октябрь 2020 года составил 9067,7 млрд тенге, или 94,3% к уровню соответствующего периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь - октябрь 2020 года составил 18 644,8 млрд тенге, или 90,5% к уровню соответствующего периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - сентябре 2020 года составил 62 825,9 млн долларов CША и по сравнению с январем - сентябрем 2019 года уменьшился на 12,9%, в том числе экспорт - 35 328,5 млн долларов США (на 18% меньше), импорт - 27 497,4 млн долларов США (на 5,1% меньше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 ноября 2020 года составило 461 058 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,4%, в том числе 452 400 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 324 678, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 316 307 единиц.

Индекс потребительских цен в октябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 105,5%. Цены на продовольственные товары повысились на 8,3%, непродовольственные товары - на 4,5%, платные услуги для населения - на 3%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в октябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года cнизились на 6,7%.

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