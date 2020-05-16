В Казахстане объем инвестиций в основной капитал вырос на 0,9%

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - апреле 2020 года составил 3020,3 млрд тенге, что на 0,9% больше, чем в январе - апреле 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Краткосрочный экономический индикатор в январе - апреле 2020 года к январю - апрелю 2019 года составил 101,2%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Объем промышленного производства в январе - апреле 2020 года составил 8720 млрд тенге в действующих ценах, что на 5,9% больше, чем в январе - апреле 2019 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 6%, в обрабатывающей промышленности - на 7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении - на 3,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 0,6%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - апреле 2020 года составил 701,6 млрд тенге, что больше на 2,2% чем в январе - апреле 2019 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - апреле 2020 года составил 666,1 млрд тенге, что больше на 5,5% чем в январе - апреле 2019 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт" в январе - апреле 2020 года составил 88,9%.

Объем грузооборота в январе - апреле 2020 года составил 182,2 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и уменьшился на 2,3% по сравнению с январем - апрелем 2019 года. Объем пассажирооборота составил 67,7 млрд пассажиро-километров и уменьшился на 25,9%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - апреле 2020 года составил 109,6%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - апреле 2020 года составил 91,1%.

Объем розничной торговли за январь - апрель 2020 года составил 2874,1 млрд тенге, или 88,2% к уровню соответствующего периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь - апрель 2020 года составил 6261,4 млрд тенге, или 93,2% к уровню соответствующего периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - марте 2020 года составил 21 007 млн долларов CША и по сравнению с январем - мартом 2019 года увеличился на 2,7%, в том числе экспорт - 13 908,5 млн долларов США (на 4,2% больше), импорт 7098,5 млн долларов США (на 0,1% меньше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 мая 2020 года составило 450 855 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3%, в том числе 442 233 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 316 011, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 307 685 единиц.

Индекс потребительских цен в апреле 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 103,2%. Цены на продовольственные товары повысились на 5,5%, непродовольственные товары - на 1,7%, платные услуги для населения - на 1,5%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в апреле 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года cнизились на 12,5%.

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