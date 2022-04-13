В Казахстане объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 1,8%

За 3 месяца текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 1,8% и составил 700,3 млрд тенге. Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения на 2% объемов производства продукции животноводства (649,9 млрд тенге). Так, отмечен рост производства мяса в живом весе на 1,2% (442,7 тысячи тонн), молока на 1,3% (988,5 тысячи тонн), яиц куриных на 11,6% (1 114,4 млн штук). При этом продукции растениеводства произведено на сумму 42,8 млрд тенге, ИФО составило 100%. Данный объем обеспечен за счет выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте (теплицы)", - проинформировал глава МСХ.
В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 6 областях.
Производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,8% и составило 607,8 млрд тенге.
При этом отмечается рост производства овощей переработанных и консервированных в 1,8 раз (с 2,6 тысячи тонн до 4,7 тысячи тонн), муки на 23% (с 716,8 тысячи тонн до 881,4 тысячи тонн), рыбы свежей, охлажденной или мороженой на 21,5% (с 8,3 тысячи тонн до 10,1 тысячи тонн), крупы на 8,3% (с 24,5 тысячи тонн до 26,6 тысячи тонн), колбасных изделий на 7,8% (с 13,9 тысячи тонн до 15 тысяч тонн), макарон на 5,3% (с 37,6 тысячи тонн до 39,7 тысячи тонн), кисломолочной продукции на 2,6% (с 56,3 тысячи тонн до 57,7 тысячи тонн)", - сообщил Карашукеев.
Объем инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания увеличился на 35,8% и составил 34,1 млрд тенге.
В целом Министерством сельского хозяйства принимаются все необходимые меры, которые позволят достичь запланированных результатов.
Ранее сообщалось, что темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%.