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В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в 2017 году вырос на 5,5%15.01.2018
Экономика  17:17

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - декабре 2017 года составил 8749,3 млрд тенге, что на 5,5% больше, чем в 2016 году, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, преобладающими источниками инвестиций в январе - декабре 2017 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 6007,3 млрд тенге.

В январе - декабре 2017 года по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение на 19,3% инвестиционных вложений, направленных на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и их капитальный ремонт.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе - декабре 2017 года приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (34%), транспорт и складирование (14,1%), операции с недвижимым имуществом (13%).

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь - декабрь 2017 года составил 4247,3 млрд тенге.
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