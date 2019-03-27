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В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в 2018 году вырос на 17,2%

22.01.2019, 12:00 6062
Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Объем инвестиций в основной капитал в январе - декабре 2018 года составил 11 130 млрд тенге, что на 17,2% больше, чем в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, преобладающими источниками инвестиций в январе - декабре 2018 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 8135,4 млрд тенге.

В январе - декабре 2018 года по сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение на 10% инвестиционных вложений, направленных на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента и их капитальный ремонт.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе - декабре 2018 года приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (40,4%), транспорт и складирование (12,7%), операции с недвижимым имуществом (12,8%).

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь - декабрь 2018 года составил 6095,8 млрд тенге.

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