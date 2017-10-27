Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане объем кредитования банками экономики на конец сентября 2017 года составил 13 222,5 млрд тенге (рост за месяц на 1,4%), передает Kazakhstan Today.

По информации Национального банка РК, объем кредитов юридическим лицам в сентябре 2017 года вырос на 1,4%, до 8779,3 млрд тенге, физическим лицам - на 1,5%, до 4443,2 млрд тенге.

"Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 2,5%, до 9485,3 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам повысились на 3,2%, а физическим лицам - на 1,6%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 1,2%, до 3737,2 млрд тенге, в том числе кредиты юридическим лицам уменьшились на 1,3%, физическим лицам - на 0,4%. Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 71,0% до 71,7%", - отметили в Нацбанке.

По данным финрегулятора, объем долгосрочных кредитов увеличился на 1,3%, до 11 107,6 млрд тенге, краткосрочных на 2,1%, до 2115,0 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства незначительно снизилось (на 0,4%) до 3133,9 млрд тенге (23,7% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме - 18,3%), промышленность (14,3%), строительство (7,5%), сельское хозяйство (5,9%) и транспорт (4,5%).

В сентябре 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,1% (в декабре 2016 года - 14,5%), физическим лицам - 18,8% (18,4%).

Просмотров: 5012