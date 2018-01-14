В Казахстане объем розничной торговли в 2017 году вырос на 6,3%

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - В Казахстане объем розничной торговли в январе - декабре 2017 года составил 8847,1 млрд тенге, или на 6,3% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК, наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе - декабре 2017 года приходится на Алматы (28%), Астану (11,7%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9%) области.
Кроме того, по данным статведомства, объем оптовой торговли за январь - декабрь 2017 года составил 19 911,5 млрд тенге, или 101,5% к уровню соответствующего периода 2016 года (в сопоставимых ценах).
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