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В Казахстане объем розничной торговли в январе вырос на 3,5%15.02.2017
Экономика  21:05

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Объем розничной торговли за январь 2017 года составил 557,4 млрд тенге или 103,5% к уровню соответствующего периода 2016 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По данным статведомства, розничная реализация товаров торгующими предприятиями составила 111,4%, индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках - 93,8% по сравнению с январем 2016 года, передает Kazakhstan Today.

На 1 февраля 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 345,2 млрд тенге, в днях торговли - 77 дней.

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 30,5%, непродовольственных товаров - 69,5%. Объем реализации продовольственных товаров уменьшился по сравнению с январем 2016 года на 5,6%, непродовольственных товаров увеличился - на 7,9%.

Кроме того, объем оптовой торговли за январь 2017 года составил 1122 млрд тенге или 99,2% к уровню соответствующего месяца 2016 года. В структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения (81%).
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